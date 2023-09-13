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移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 本次實拍的是 IN studio G1A 整合式基本型露營車，售價大約為新台幣 600 多萬。

移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 車身塗料更是採用美國 LINE-X 聚脲塗料，是一應用於軍事防護、船舶、工業、農業的環保安全塗料，讓被噴塗的物件表面強韌度提升，達到耐髒、防刮的效果。

移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 Iveco Daily H2 長 7,260 mm*寬 2,050 mm*高 2,680 mm，軸距達 4,100 mm。

移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 車側設有龐大可收折的遮陽棚。

除常見的車前、雙車側、車頂照地、車後等五路監控外，另增加兩側車後照地鏡頭，能更明確的看見車後動態，在倒車、超車等需要注意車後情況時，讓駕駛能更有信心、更輕易地控制車輛。

移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 車側設有可加掛設備的軌道，機能性大大提升。

移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 車外功能倉配備附瓦斯爐及水槽、水龍頭之外廚房，以及冷熱外取水沖洗蓮蓬頭，生活區淨水箱進水口，與底置 3000Ｗ 汽油發電機加油孔也位於可上鎖的功能倉區域。

移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 電力儲存設備採用 48V400AH 鋰鐵電池，可攜帶約 20 度電；另於車底配備底置 3000Ｗ 汽油發電機，由中央控制系統 PLC 啟動，實現不下車即可啟動大幅提升生活區電力續航。

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移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 生活區域以滿足生活基本需求為出發點，堆疊實木裝飾、工藝、高階設備。

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移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 配備隱私簾、紗網，通風及提升室內開闊感。

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移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 生活區空氣品質交由不利氣體偵測器、排風扇及冷氣把關，不利氣體偵測器主要防範一氧化碳及瓦斯對人體造成危害；十段變速排風扇採防雨設計，可經由中央控制系統 PLC 控制；冷氣採用家用型變頻空調，營造舒適環境也達到節能效果。

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移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 配置 110V 插座、type-c、USB 插孔，讓車主在電器選擇上無需費心挑選。

移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 利用冰箱門板空間，加入不鏽鋼鏡面作為壁鏡使用，90L 大容量及冷藏、冷凍功能，使食材有足夠的空間得以攜帶、儲存。

移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 利用捲簾式滑門，將洗手間及水槽區域，規劃出一盥洗空間。

移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 地面排水及水槽所收集之生活廢水，皆 由灰水箱收集。

移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 生活區用水可先經過淨水器處理後，再進入 192 公升的淨水箱，除在用水上更加放心外，也降低水箱遭受污染、滋生微生物的風險，在車內水槽的水龍頭另附設一組淨水設備，讓飲用水更有保障；配置 60 公升的灰水箱，儲放生活廢水，減少排放頻率；黑水箱則是由設備提供的 16.4L 抽出式黑水箱。

移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 使用瓦斯爐、15L 烤箱一體之集成式爐具，緊湊設計獲得更多可利用空間外，穩定品質也值得信賴。瓦斯爐台的啟動，須先經過系統解鎖才能使用，降低誤觸風險。

移動式小豪宅！移動生活新水平 IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍 使用業界規格品中最大的天窗，甚至憑藉強化過後的車體強度，可以實現在車頂上用餐、觀星的生活樂趣。

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