首搭 V2L、最高可續航 700 公里 第三代 Peugeot E-3008 正式登場

移動式小豪宅！移動生活新水平　IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍

▲移動式小豪宅！移動生活新水平　IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍
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7Car 小七車觀點

國內盛行露營的風氣其實已持續一段時間，而該活動與汽車之間的連接更可說是密不可分，市場上更有著各式各樣的車型選擇，如 VWCV T6.1 California、Caddy California、Mercedes-Benz Marco Polo 等，去年 (2022) 更出現了中華菱利與阡陽科技聯手打造的 A180 掀頂式露營車，在新潮流之下創造著對於生活質感及風格的追求。

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IN studio 就是在這麼一個契機下誕生的全新品牌，旗下第一部作品選用 Iveco Daily H2 作為承載平台，目前的車型規劃為 G1、G2、G3，代表的是裝潢佈局的不同，而在各車型底下，則又分為 A、B、C 三個形式，分別代表著承載裝備的數量、規格及複雜程度；將五感體驗盡可能地貼近車主習慣、流暢的使用情境，達到家的延伸，與寬廣世界只有一門之隔。

移動式小豪宅！移動生活新水平　IN studio G1A 整合式基本型露營車 實拍
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本次實拍的是 IN studio G1A 整合式基本型露營車，售價大約為新台幣 600 多萬。
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車身塗料更是採用美國 LINE-X 聚脲塗料，是一應用於軍事防護、船舶、工業、農業的環保安全塗料，讓被噴塗的物件表面強韌度提升，達到耐髒、防刮的效果。
Iveco Daily H2 長 7,260 mm*寬 2,050 mm*高 2,680 mm，軸距達 4,100 mm，其負載能力、車身空間，足以攜帶日常生活所需配備、水電設施，高頂設計使 G1A 讓國內男性平均 173 公分的身高，得以站直於車內行動；不亞於一般休旅車的操駕感受及 6.9 公尺的迴轉半徑，大幅降低車主的駕駛門檻，更易於與慣用車輛轉換。除常見的車前、雙車側、車頂照地、車後等五路監控外，另增加兩側車後照地鏡頭，能更明確的看見車後動態，在倒車、超車等需要注意車後情況時，讓駕駛能更有信心、更輕易地控制車輛。車身塗料更是採用美國 LINE-X 聚脲塗料，是一應用於軍事防護、船舶、工業、農業的環保安全塗料，讓被噴塗的物件表面強韌度提升，達到耐髒、防刮的效果。

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Iveco Daily H2 長 7,260 mm*寬 2,050 mm*高 2,680 mm，軸距達 4,100 mm。
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車側設有龐大可收折的遮陽棚。
除常見的車前、雙車側、車頂照地、車後等五路監控外，另增加兩側車後照地鏡頭，能更明確的看見車後動態，在倒車、超車等需要注意車後情況時，讓駕駛能更有信心、更輕易地控制車輛。
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車側設有可加掛設備的軌道，機能性大大提升。
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車外功能倉配備附瓦斯爐及水槽、水龍頭之外廚房，以及冷熱外取水沖洗蓮蓬頭，生活區淨水箱進水口，與底置 3000Ｗ 汽油發電機加油孔也位於可上鎖的功能倉區域。
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電力儲存設備採用 48V400AH 鋰鐵電池，可攜帶約 20 度電；另於車底配備底置 3000Ｗ 汽油發電機，由中央控制系統 PLC 啟動，實現不下車即可啟動大幅提升生活區電力續航。
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生活區域以滿足生活基本需求為出發點，堆疊實木裝飾、工藝、高階設備。
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高頂設計使 G1A 讓國內男性平均 173 公分的身高，得以站直於車內行動。
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配備隱私簾、紗網，通風及提升室內開闊感。
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生活區域的電源、發電機、淨水箱等資源，皆可透過安裝於隨車配備的平板電腦上之專屬介面，進行操作與監控，隨時掌握剩餘電量、水量，在行程安排上可以更有餘裕。
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生活區空氣品質交由不利氣體偵測器、排風扇及冷氣把關，不利氣體偵測器主要防範一氧化碳及瓦斯對人體造成危害；十段變速排風扇採防雨設計，可經由中央控制系統 PLC 控制；冷氣採用家用型變頻空調，營造舒適環境也達到節能效果。
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全生活區巧妙的空間運用，讓所有設備都能完全發揮機能，輔以實木裝潢、捲簾滑門、櫥櫃，力圖打造最舒適高質感的生活空間。
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配置 110V 插座、type-c、USB 插孔，讓車主在電器選擇上無需費心挑選。
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利用冰箱門板空間，加入不鏽鋼鏡面作為壁鏡使用，90L 大容量及冷藏、冷凍功能，使食材有足夠的空間得以攜帶、儲存。
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利用捲簾式滑門，將洗手間及水槽區域，規劃出一盥洗空間。
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地面排水及水槽所收集之生活廢水，皆 由灰水箱收集。
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生活區用水可先經過淨水器處理後，再進入 192 公升的淨水箱，除在用水上更加放心外，也降低水箱遭受污染、滋生微生物的風險，在車內水槽的水龍頭另附設一組淨水設備，讓飲用水更有保障；配置 60 公升的灰水箱，儲放生活廢水，減少排放頻率；黑水箱則是由設備提供的 16.4L 抽出式黑水箱。
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使用瓦斯爐、15L 烤箱一體之集成式爐具，緊湊設計獲得更多可利用空間外，穩定品質也值得信賴。瓦斯爐台的啟動，須先經過系統解鎖才能使用，降低誤觸風險。
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使用業界規格品中最大的天窗，甚至憑藉強化過後的車體強度，可以實現在車頂上用餐、觀星的生活樂趣。
有關消費者的常見疑問，IN studio 也做了相關問題彙整：

Q1. 可以簡單介紹你們的產品嗎？
A：IN studio提供客製自走式露營車的設計、製造、販售、維護服務，我們將之稱為一套裝備，這套裝備可以讓顧客在想要的時間，將自己的空間，延伸到道路所及的地方。

Q2. 可以自己買車給你們改嗎？
A：可以但不建議，在驗車領牌上會遇到無法認證的問題，後續驗車可能會有相關衍生問題。

Q3. 可以自己提供車載設備給你們裝上車輛嗎？
A：可以但不建議，因車上的電路、裝設位置、裝配方法可能會有所不同，有可能會花費大量工時外，也有可能產生不必要的相關風險。

Q4. 可以請你們修改我的露營車嗎？
A：可以但不建議，還是原施工單位會最了解自家產品，由我們施工可能會有風險及花費許多工時。

Q5. 你們有保固嗎？
A：車輛部分是由IVECO代理商提供的2年10萬公里保固，生活區設備以各供應商的保固為準，裝潢部 分則提供一年的非人為因素保固。

Q6. 費用怎麼計算？
A：我們有設定基本的車型級距，再依照您的需求，客製訂做生活區裝潢，費用將會在初步定稿後生成。

Q7. 訂製流程會是怎麼進行？
A：因為我們提供的是客製服務，所以將會需要跟您有一定時間的溝通討論，大略流程如下：面談介紹-暸解需求/佈局草圖/確定車型級距/產生第一筆工程款金額-下訂/確認付款方式-第一筆 工程款結清-設計過程-面談確認設計定稿-確定總價-開始施工-總價結清-交車

Q8. 需要考貨車駕照嗎？
A：不需要，這個級距的露營車輛，是一般自小客車駕照可駕駛的。

Q9. 如果我一時找不到停放裝備的地方怎麼辦？
A：我們可以依據您的居住地區，在地圖上根據街景，提供可能的停車地點建議；另，IN studio 有提供車 位出租（台北）的服務，詳情待簽約面談時說明。

IN studio G1 整合式基本型露營車各方面都表現出市場上從未有過的新水平，不僅僅顛覆以往消費者對於露營車的既有印象，更提供千變萬化的客製化選擇，讓使用者能夠打造一個完全屬於自我的「移動新天地」，同時更擁有完善的車位出租服務 (台北)，相信能夠滿足目標客群的食衣住行。

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