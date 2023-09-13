▲2030 年轉型純電動車生產基地　BMW 斥資 6 億英鎊升級 Mini 英國製造工廠

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BMW 集團大舉投資至少 6 億英鎊 (約合新台幣 239.3 億元)，準備在英國生產全新世代 Mini 電動車款。本次投資案不僅是 BMW 集團轉型電動化的規劃，也獲得英國政府的協助，積極保障當地的工作機會與經濟發展。BMW 集團自 2000 年起迄今已對英國牛津、Swindon 及 Hams Hall 投資超過 30 億英鎊 (約合新台幣 1,196.8 億元)。
負責生產製造業務的 BMW 董事會成員 Milan Nedeljković 在 Mini 英國牛津工廠與全新 Mini Cooper Electric 合影。Mini 牛津工廠今年歡慶 110 週年，第一款生產的車型為 Bullnose Morris Oxford，後續也生產過包括 MG、Wolseley、Riley、Austin、Austin Healey、Mini、Vanden Plas、Princess、Triumph、Rover、Sterling 甚至 Honda 品牌的車型，自 1959 年起開始製造 Mini 車系，而該廠目前正負責生產燃油引擎的 Mini 3-door、Mini 5-door、Mini Clubman 及 2019 年後加入陣容的純電動三門掀背車型 Mini Electric / Cooper SE。
Mini 牛津工廠自 2019 年起開始生產純電動車款 Mini Electric / Mini Cooper SE。自明年 (2024) 起，Mini 牛津工廠將開始生產新世代燃油引擎版本 Mini 3-door 及 Mini 5-door，另外也將生產 Mini Convertible 燃油版敞蓬車型，而 2026 年起將開始生產純電動 Mini Cooper 3-door 及 Mini Aceman 跨界休旅車，在初期該廠規劃讓燃油車與純電動車混線生產，年產能約為 20 萬輛，然而到 2030 年時，燃油車型將會停產，使 Mini 牛津工廠正式轉型為 100% 電動車生產基地。
Mini 英國牛津工廠將在 2030 年轉型為 100% 電動車生產基地。除了英國牛津工廠，Mini 也將在明年 (2024) 初將該廠與中國大陸長城汽車合資的江蘇省張家港工廠所製造的純電動 Mini Cooper 3-door 及 Mini Aceman 開始外銷至其他市場。在接下來幾週，BMW 集團將在 BMW 位於德國萊比錫的工廠生產全新 Mini Countryman，同步供應內燃機動力及純電動力。
全新 Mini Countryman 同步供應內燃機動力及純電動力，將在幾週內於BMW 位於德國萊比錫的工廠開始生產。