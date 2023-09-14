▲第二代美規 Hyundai Kona 正式上市

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Hyundai 宣布美規第二代 Kona 正式上市。美規 Kona 整體造型與韓國市場的車型一致，僅有在車頭兩側的燈組加入橘色反光燈組設計。全車系保有相同的家族化特徵，車頭均採用一道完整的 LED 光條貫穿，而車頭下方大面積氣壩則是分辨每輛車型的特徵，如 Electric 車型採用了點陣狀的設計，而燃油車型則多了幾何狀的進氣結構，在N Line 車型上則是透過更多的蜂巢狀網格搭配黑色飾條點綴。另外在燃油車型上還可以看到其在輪拱、車側、車頭與車尾下方採用更多的黑色防刮材質，而 EV 及 N Line 車型的相同部位則是同車色烤漆設計。除此之外，N Line 車型將標準搭載亮黑色的大尺寸尾翼、單邊雙出排氣尾管以及空氣分流器等設計，強化整體的運動感受。
車內鋪陳方面，其中控台導入雙 12.3 吋曲面螢幕、12 吋 HUD 抬頭顯示器，同時駕駛員可控制的操控按鍵均整合在方向盤當中，其餘配備還包含 360 度環景系統、 SmartSense 高級駕駛輔助系統、Bose Premium 音響系統和無線(OTA) 更新等功能。
動力方面，第二代大改款 Hyundai Kona 車系在北美市場將會提供 2.0L 以及 1.6 升渦輪兩種汽油引擎，最大輸出分別為 149 匹和 198 匹馬力，2.0L 引擎將搭配 CVT 變速箱，1.6 升渦輪引擎則將會配備 8速自排，並提供四輪驅動版本。