▲主攻入門小型 MPV 市場 Toyota Rumion 印度登場

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Toyota 於印度市場推出全新 MPV 車款 Rumion。現行 Proton/Suzuki Ertiga 首度於 2018 年登場，主攻東協市場，而 Toyota 為了進一步穩固印度小型 MPV 市場，特別推出了 Rumion 來應戰。在外觀方面，其車頭導入新型的八邊型水箱護罩，周圍的輪廓施以鍍鉻材質點綴，而保險桿造型同樣經過重新修飾，整體風格更為銳利。
車身尺碼和 Suzuki Ertiga 相仿，長寬高分別為 4,420mm X 1,735mm X 1,690mm，軸距為 2,740mm，車側部分則搭載 Dual Tone 雙色輪圈；車尾造型保持不變，延續 D 柱燻黑設計締造出懸浮式車頂的面貌。
車內佈局上，中控台採用東協市場偏好的木紋飾板，而中央則為懸浮式 7 吋多媒體觸控螢幕，支援 Android Auto 和Apple CarPlay，以及車門解鎖、啟動引擎、預冷空調和尋找車輛等遠端功能。為了營造出更溫馨的空間感受選用了淺色系的內裝，第二排座椅可以進行前後滑移、第三排座椅也具備 50:50 傾倒功能。安全配備方面，包括 2 顆安全氣囊、斜坡起步輔助、倒車顯影、倒車雷達、ESP、ABS、EBD 及 ISOFIX 兒童安全座椅固定座等都是標準配備。
動力上延續 1.5L K15B VVT 自然進氣汽油引擎，最大馬力 101hp、峰值扭力 137 Nm，搭配 5 速手排或 6 速自排，後者更提供換檔撥片。除了一般的汽油引擎之外，Rumion 也迎合當地消費者的喜好，特別提供 CNG 壓縮天然氣作為燃料。