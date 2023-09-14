▲不讓 SUV 專美於前 全新改款 Cadillac CT5 登場

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Cadillac 針對旗下運動房車 CT5 推出新年式改款車型。全新改款的 Cadillac CT5 整體的設計風格更加運動，其車頭換上全新的保桿和盾形水箱罩，後者更透過鍍鉻和亮黑材質妝點，更顯房車應有的氣派。水箱罩兩側也導入全新的 LED 頭燈，Y 字形的日行燈面進一步放大，同時燈組還加入開關機的動化展演效果。
保險桿的線條更加鮮明俐落，其氣壩造型也更具運動感受，而車尾也導入新式的 LED 尾燈，車色方面則新增 Deep Space Metallic、Typhoon Metallic 兩款新色。買家還將發現更新的尾燈和修改後的調色板，現在包括深空金屬色和颱風金屬色。
作為傳統美式豪華品牌的車款，CT5 過去以來一直維持水準之類的車室鋪陳及配備，但伴隨著新世代車款大量的科技配備，這次改款後的 CT5 也不免俗的導入了品牌最新的 33 吋曲面式液晶螢幕，可提供自定義的使用介面及高達 9K 畫質。車載系統選用 Google Android 的系統，內建 Google Assistant、Google 地圖和 Google Play 應用商店等功能，並同樣支援 5G Wi-Fi 熱點。其餘配備還有加熱方向盤和含加熱、通風和按摩功能的皮革座椅、Super Cruise 半自動駕駛系統等。
動力上提供兩款渦輪動力，較低階的車型採用 2.0 升四缸引擎，具有 237 匹最大馬力和 349 牛頓米峰值扭力，高階車型則換上3.0 升雙渦輪 V6 引營，可發揮屋 335 匹最大馬力和 548 牛頓米峰值扭力。全車系均搭配 10 速自排，若在寒帶地區的消費者亦可選配四輪驅動系統。