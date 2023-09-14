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V10 全地形超跑！新臺幣 1,658 萬元起　Lamborghini Huracán Sterrato 正式抵臺亮相

▲V10 全地形超跑！新臺幣 1,658 萬元起　Lamborghini Huracán Sterrato 正式抵臺亮相
▲V10 全地形超跑！新臺幣 1,658 萬元起　Lamborghini Huracán Sterrato 正式抵臺亮相

7Car 小七車觀點

嘉鎷興業今日 (9/14) 於臺北市內湖區 Lamborghini Taipei 展示中心舉辦「Lamborghini Huracán Sterrato 媒體鑑賞會」，現場公布正式建議售價為新臺幣 1,658 萬元起，作為品牌首款 V10 自然進氣全地形超級跑車，全球僅限量 1,499 台！

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V10 全地形超跑！新臺幣 1,658 萬元起　Lamborghini Huracán Sterrato 正式抵臺亮相
Huracán Sterrato 備受到矚目的原因除了具有獨特的跨界定位之外，其也將成為 Lamborghini 最後一款採用 V10 自然進氣以及純內然引擎的車型。與過往強調賽道性能有著不同的屬性，基於 Huracán EVO 打造，不過外觀上擁有較 Huracán EVO 加高的懸吊設定，離地間隙增加了44 毫米，前保險桿加裝 2 具探照燈，前後保險桿下方均配置金屬護板，前後輪拱加裝帶有鉚釘造型的大型塑料防刮護板，車頂加入行李架，強調本車的跨界定位，重新設計的引擎蓋整合車頂進氣口，可引導並供給乾淨氣流。另配置 Bridgestone 定製設計的 19 吋 Dueler AT002 輪胎 (前 235/40R19、後 285/40R19)，來實現全地形的高速行駛。本次現場實拍車輛身穿 Bianco Canopus 消光白烤漆，同時搭配 Rosso Mimir  消光紅個性化配色塗裝。

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內裝方面，同樣以大量的鍛造碳纖維飾板點綴，而中控台採用 8.4 吋 HMI 觸控螢幕加入越野專屬功能介面，另將車內大量的功能按鍵整合其中，包括座椅調整、空調溫度控制以及 Apple CarPlay 等，並支援手勢控制。儀錶板配備帶有俯仰指示器的傾斜儀、指南針、地理座標指示器和轉向角指示器。此外，車室採用 Alcantara 麂皮、黑灰雙色皮革、紅色滾邊與 Sterrato 字樣雷射雕刻，提升運動和質感表現。

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動力方面，Huracán Sterrato 持續採用 5.2 升 90 度夾角 V10 自然進氣汽油引擎，可輸出 610CV (449 kW)@8,000rpm 最大馬力和 560Nm@6,500rpm 峰值扭力，搭配LDF 7 速雙離合變速箱、電子式四輪傳動系統 (Haldex gen. V) 以及後機械式限滑差速器，3.4 秒內從 0 加速到100 km/h，靜止加速到 200 km/h 為 9.8 秒，最高極速可達 260km/h。另外，原廠更首次在 LDVI 整合式車輛動態系統中加入 Rally 駕駛模式，

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現行 Huracan 車系的產品週期已來到尾聲，同時許多外媒也開始謠傳 Lamborghini 正在開發後繼車種，同時在電氣化轉型之下未來 V10 引擎也將成為絕響，因此 Huracán Sterrato 的跨界定位也將為 Huracan 車系畫下完美的句點！

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