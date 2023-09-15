▲「輕」休旅市場 MVP！？　Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍

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本次進行實拍的是 Toyota Yaris Cross 潮玩版，預售價為新臺幣 83.5 萬元。外觀方面，Toyota Yaris Cross 車身尺碼為 4,310x1,770x1655mm，軸距為 2,620mm。以流線的車身線條描繪出動感活潑的外觀，在車頭可以看到具備大尺碼的水箱護罩，兩側則搭配銳利的 LED 頭燈組及 LED 日行燈，保桿下方也透過銀色護板點綴，而車身下沿則有大量的黑色塑膠防刮材質來突顯 Crossover 的風格並踏上 17 吋鋁圈。高階的潮玩版則更享有 LED 前霧燈、前後銀色擾流底板、銀色車側飾條、車頂架等配備。車色共提供雪貂白、極光銀、雲河灰、檀木黑、炫魅紅及奔放藍六種供消費者選擇。
Yaris Cross 延續 Toyota SUV 家族設計語彙，以流線的車身線條描繪出動感活潑的外觀。
在車頭可以看到具備大尺碼的水箱護罩，兩側則搭配銳利的 LED 頭燈組及 LED 日行燈。
引擎蓋有著兩道明顯的摺線，凸顯出運動跨界的性格。
全車系配備 LED Hi-Beam 頭燈。
潮玩版擁有專屬的前後銀色擾流底板。
Toyota Yaris Cross 車身尺碼為 4,310x1,770x1655mm，軸距為 2,620mm。
潮玩版享有銀色車頂架。
A 柱採黑色妝點，看上去更有視覺張力。
酷動版以上車型擁有電動收折後視鏡，上緣採與車身同色烤漆處裡，下方則配備迎賓燈。
酷動版以上車型標配 Smart Entry 車門啟閉系統。
C 柱後方具有小型的玻璃窗設計，為車室營造更為明亮的氛圍感受。
車身下沿則有大量的黑色塑膠防刮材質來突顯 Crossover 的風格；潮玩版更享有銀色車側飾條。
酷動版以上車型享有 17 吋雙色切削鋁圈。
車色選擇上，提供雪貂白、極光銀、雲河灰、檀木黑、炫魅紅及奔放藍六種外觀車色供消費者選擇。
LED 光條式尾燈。內裝方面，享樂版車型標配有雙環式儀錶板附 4.2 吋全彩 MID、Drive+ Link 9吋觸控式主機、Apple CarPlay / Android Auto、舒適皮質座椅；酷動版則升級軟皮內裝材質 (儀錶台/中央扶手)、Smart Entry車門啟閉系統、後座出風口、電動收折後視鏡等；而高階的潮玩版則更享有足踢感應式電動尾門、豪華皮質座椅 (前座椅附藍色縫線)、7 吋全彩數位式儀錶板、恆溫空調、後座中央扶手等配備。安全部分則標配 6 具 SRS 氣囊及 TOYOTA SAFETY SENSE 安全系統，包含 ACC全速域主動式車距維持定速系統、車道行駛輔助系統等主動安全配備。另搭載 BSM 盲點偵測警示系統 (潮玩版)、RCTA 後方車側警示系統 (潮玩版) 等，最高搭載 29 項主、被動安全配備。
配置 3 輻式多功能方向盤。
左方可控制儀錶介面。
右方則可控制行車輔助系統以及曲目等功能。
潮玩版升級配置 7 吋全彩數位式儀錶板。
標配 6 顆 SRS 氣囊及 Toyota Safety Sense 安全系統。
門板具有可放置水瓶的置物空間。
潮玩版享有豪華皮質座椅，以手動做為調整。
門檻上配置鋁質迎賓踏板。
酷動版以上車型配置軟皮內裝材質 (儀錶台/中央扶手)；潮玩版更享有前座椅附藍色縫線。
儀錶檯中央配置 Drive+ Link 9 吋觸控式主機，可支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 連結。
潮玩版升級搭載恆溫空調系統。
引擎啟動鈕位於空調下方，右方設有安全帶警示，下方則有附照明燈的小型置物空間。
採用傳統式排檔結構，可做 7 速手自排功能；下方則配置 Auto-Hold 及電子煞車。
中船設有可收折的杯架，折起後更提供頗深的置物空間。
扶手下方為置物空間和 12V 電源口。
以 4,310mm 車身長度及最大化軸距設計，打造出靈活的車身尺寸與最大化的車室空間，椅背傾角可調，實際坐起來應能符合國人要求。
潮玩版升級享有後座中央扶手，並具有兩個杯架。
後排底板中央依然有小幅度的隆起。
酷動版升級配置後座出風口。
下方還有 2 個 Type-C 電源口。
副駕駛座後方配置地圖袋。
擁有 458 L 的後行李廂容積，後排椅背可做 6/4 分離傾倒。
具備上下可調式行李廂底板，下方還有容積表現優秀的置物空間。
左右側皆有隱藏式置物空間。
潮玩版標配有足踢感應式電動尾門。動力及底盤方面，搭載 1.5 升 Dual VVT-I 自然進氣引擎，最大馬力為 106ps@6,000rpm，峰值扭力為 14.1ps@4,200rpm，配上 CVT 無段變速系統附 7 速手自排功能。懸吊系統採前獨立麥花臣式附防傾平衡桿、後扭力桿式拖曳臂 附防傾平衡桿，並搭載四輪碟煞 (前輪通風碟) 附智能輔助煞車系統 (ABS+EBD+BAS+BOS)。
搭載 1.5 升 Dual VVT-I 自然進氣引擎，配上 CVT 無段變速系統附 7 速手自排功能。
引擎本體可輸出 106ps@6,000rpm 最大馬力和 14.1ps@4,200rpm 峰值扭力。
前懸吊為獨立麥花臣式附防傾平衡桿。
後懸吊為扭力桿式拖曳臂附防傾平衡桿；另可看到排氣尾管採單邊單出配置。Toyota Yaris 以實惠價格、高妥善率、小巧尺碼等特點深植人心，自 2006 年導入臺灣以來都擁有良好的銷售成績，作為國內長青熱門車款。而 Yaris Cross 則將帶來更大的空間機能與生活實用性，未來也將與近期即將上市的 MG ZS 較勁，兩者之間的火花將會備受矚目。