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「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 本次進行實拍的是 Toyota Yaris Cross 潮玩版，預售價為新臺幣 83.5 萬元。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 Yaris Cross 延續 Toyota SUV 家族設計語彙，以流線的車身線條描繪出動感活潑的外觀。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 在車頭可以看到具備大尺碼的水箱護罩，兩側則搭配銳利的 LED 頭燈組及 LED 日行燈。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 引擎蓋有著兩道明顯的摺線，凸顯出運動跨界的性格。

全車系配備 LED Hi-Beam 頭燈。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 潮玩版擁有專屬的前後銀色擾流底板。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 Toyota Yaris Cross 車身尺碼為 4,310x1,770x1655mm，軸距為 2,620mm。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 潮玩版享有銀色車頂架。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 A 柱採黑色妝點，看上去更有視覺張力。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 酷動版以上車型擁有電動收折後視鏡，上緣採與車身同色烤漆處裡，下方則配備迎賓燈。

酷動版以上車型標配 Smart Entry 車門啟閉系統。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 C 柱後方具有小型的玻璃窗設計，為車室營造更為明亮的氛圍感受。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 車身下沿則有大量的黑色塑膠防刮材質來突顯 Crossover 的風格；潮玩版更享有銀色車側飾條。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 酷動版以上車型享有 17 吋雙色切削鋁圈。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 車色選擇上，提供雪貂白、極光銀、雲河灰、檀木黑、炫魅紅及奔放藍六種外觀車色供消費者選擇。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 LED 光條式尾燈。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 配置 3 輻式多功能方向盤。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 左方可控制儀錶介面。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 右方則可控制行車輔助系統以及曲目等功能。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 潮玩版升級配置 7 吋全彩數位式儀錶板。

標配 6 顆 SRS 氣囊及 Toyota Safety Sense 安全系統。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 門板具有可放置水瓶的置物空間。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 潮玩版享有豪華皮質座椅，以手動做為調整。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 門檻上配置鋁質迎賓踏板。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 酷動版以上車型配置軟皮內裝材質 (儀錶台/中央扶手)；潮玩版更享有前座椅附藍色縫線。

儀錶檯中央配置 Drive+ Link 9 吋觸控式主機，可支援 Apple CarPlay 與 Android Auto 連結。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 潮玩版升級搭載恆溫空調系統。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 引擎啟動鈕位於空調下方，右方設有安全帶警示，下方則有附照明燈的小型置物空間。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 採用傳統式排檔結構，可做 7 速手自排功能；下方則配置 Auto-Hold 及電子煞車。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 中船設有可收折的杯架，折起後更提供頗深的置物空間。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 扶手下方為置物空間和 12V 電源口。

以 4,310mm 車身長度及最大化軸距設計，打造出靈活的車身尺寸與最大化的車室空間，椅背傾角可調，實際坐起來應能符合國人要求。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 潮玩版升級享有後座中央扶手，並具有兩個杯架。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 後排底板中央依然有小幅度的隆起。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 酷動版升級配置後座出風口。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 下方還有 2 個 Type-C 電源口。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 副駕駛座後方配置地圖袋。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 擁有 458 L 的後行李廂容積，後排椅背可做 6/4 分離傾倒。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 具備上下可調式行李廂底板，下方還有容積表現優秀的置物空間。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 左右側皆有隱藏式置物空間。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 潮玩版標配有足踢感應式電動尾門。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 搭載 1.5 升 Dual VVT-I 自然進氣引擎，配上 CVT 無段變速系統附 7 速手自排功能。

引擎本體可輸出 106ps@6,000rpm 最大馬力和 14.1ps@4,200rpm 峰值扭力。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 前懸吊為獨立麥花臣式附防傾平衡桿。

「輕」休旅市場 MVP！？ Toyota Yaris Cross 潮玩版 實拍 後懸吊為扭力桿式拖曳臂附防傾平衡桿；另可看到排氣尾管採單邊單出配置。

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