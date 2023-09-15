▲開拓純電商車未來　日本 DFSK 與 SBS 理光物流舉行交付儀式

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folofly 所導入的車款是由 DFSK 原廠生產，folofly 針對日本市場的需求進行改裝與調校，也採用右駕設定，在動力方面均採用位於後軸的電動馬達驅動，可輸出 60kW 最大功率 (約 80.5hp) 及 200Nm 峰值扭力，搭配 LFP 磷酸鐵鋰電池模組，EV F1 TRUCK 容量為 39kWh，EV F1 VAN 則為 42kWh，兩者最高續航里程均為 300 公里，充電插座規格為 Combo 2，透過 DC 充電約需 1.5 小時可完成，透過 AC 則需 6.5~13 小時。
載貨機能方面，EV F1 VAN 最大載重達 950 公斤，EV F1 TRUCK 則為 1,100 公斤，folofly 也提供包括冷藏與冷凍功能在內的多款貨廂作為選用改裝項目。folofly 提供 5 年或 12 萬公里的電池保固方案。
國內市場方面，DFSK 總代理合同興所販售的車款均為汽油貨車，純電動車、廂型車以及休旅車尚未導入，現行車款分為雙廂大穩發 S2.5t 與一廂金穩發 S2.5t 共 2 款。即日起隆重推出金穩發 S2.5t 入門版汰舊換新 42.8 萬元起，挑戰同級最低價，是頭家們入主「同級正港兩噸半 最強載重貨卡」的好時機；購買「雙廂大穩發 S2.5t」中央空調全新上市汰舊換新最低 58.8 萬元起，本月購車再購送價值 20000 元配件 (配件折抵依經銷商配件為主)。