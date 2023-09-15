▲9/19 首發 傳聞中插電的 Ford Ranger PHEV 要來了

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Ford 預告 Ranger PHEV 將在 9/19 首發。現行 Ford Ranger (T6.2) 最早於 2021 年 11 月亮相，動力系統上搭載汽油和柴油動力引擎，而在發表當初原廠便宣告 Ranger 的平台將支援電氣化的動力總成，如今 Ford 終於將兌現當時的承諾，雖然目前未有任何的新車資訊，但從影片內透露的訊息指出，Ranger PHEV 將同樣保有強大的拖曳能力，而優異的燃油表現也將有助於在市區及郊區來回穿梭。
根據近幾年外媒透露的訊息指出，全新的 Ranger PHEV 將採用2.3 升 EcoBoost 渦輪增壓四缸引擎，同時搭配數據尚未公開的全新電動馬達和電池組，其綜效輸出和純電續航里程仍未知，但同樣將標準搭載四輪驅動。預計整體的配置上將和 Bronco、Everest 和 Volkswagen Amarok 等車款共用部分零組件。
除了歐洲和澳歐市場之外，Ranger PHEV 也有望於北美地區上市，建構出更完整的電氣化車款陣容，但這項消息目前官方也尚未證實。在國內市場方面，其是近年皮卡市場興起的濫觴，自 2014 年起已經連續五年蟬聯運動休旅皮卡銷售冠軍，並於今年 6/13 正式導入全新世代 Ford Ranger，編成上劃分為五人座的 XLT 車型 (建議售價 133.8 萬元起) 以及 Wildtrak 車型 (建議售價 156.8 萬元起)，另外更首度導入 Raptor 高性能車型，建議售價為新臺幣 206.8 萬元起。