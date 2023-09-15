▲日本販售超過半世紀 Nissan Caravan 50th Anniversary Edition 限量登場

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Caravan 輕型商用車在日本市場誕生 50 週年，Nissan 特別限量供應 Caravan 50th Anniversary 紀念版車型。現行第六代 Caravan 首度於 2011 年推出，最初的車名稱作 NV350，並陸續在 2017 年和 2021 年經歷兩次改款後仍在販售。此次登場的 50 週年紀念版於外觀上最大的變化在於車頭導入黑色水箱罩、黑色電動摺疊後視鏡、黑車門把手、黑色滑門軌道和尾門上的 50th Anniversary 銘牌。車色部分提供 4 種顏色選擇，而官方公布的 Cashmere Greige 更加符合此次的主題。
Caravan 50 週年紀念版基於 Grand Premium GX 車型打造而來，提供 5,080mm長的車身，具有加長的軸距、標準車頂高度和低地板設計。Nissan 表示，該車型不僅適用於工作，一般的消費者也喜歡在休閒活動中使用它。雖然 Caravan 使用的平台已超過十年，但車內仍標配了 Nissan Intelligent Mobility 安全系統，包括 360 度環景偵測系統，以及真皮包覆方向盤、織布/皮革雙材質座椅，並在頭枕上繡有“50th Anniversary”字樣。
動力方面，Caravan 50 週年紀念版選用 2.0 升 QR20DE 汽油引擎，可發揮出 129 匹最大馬力和 178 牛頓米的峰值扭力，另外車主亦可選用 Mitsubishi 技術的 2.5 升 4N16 柴油引擎，可發揮 130 匹最大馬力和 370 牛頓米峰值扭力，變速箱則採用 7 速自排，並提供後驅或者四輪驅動。
Nissan Caravan 50th Anniversary 在日本的銷售將於10 月10 日開始，將限量供應到 2024 年3 月。2WD 車型起價為3,483,700 日元，配備柴油引擎的 4WD 車型則為4,453,900 日元。