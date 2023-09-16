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除了部落探險，還能報名僅有夏天才有的「秘境阿拉寶灣深度環境解說」遊程。遊程從和平島地質公園內啟程，每人也都需要戴上防護安全帽才得以進入。走入長期因為海水侵蝕風化「長出」的一款款奇形怪狀的石頭，蕈狀石、豆腐岩、海蝕平台等奇特地質地貌，就彷彿一座天然的雕刻美術館。更在島工天馬行空的創意聯想下，發現許多長相奇特好玩的岩石，如豬頭岩、海豹岩、金剛岩、鱷魚岩、花豹岩等等。最後再爬上和平島最新咖啡館「禾口丘」登高眺望海天一色與地質奇景，也以秘境探訪之旅重新又一次認識了基隆。
景點資訊
阿拉寶灣聚落之旅
集合地：基隆和平島海產街底巷口
電話：02-24635452#109 葉先生
網址：www.hpigeopark.org/alapawan-in-depth-tour
和平島地質公園
地址：基隆市中正區平一路360號
電話：02-2463-5452
時間：08:00-19:00
禾口丘
地址：基隆市中正區平一路360號(和平島地質公園內最高小丘上)
時間：10:00-18:00(LO17:30)
消費：野草檸檬塔80元、香橙水果茶160元
這篇文章 基隆景點｜秘境中體驗阿美族傳統生活 走入奇幻如宇宙荒漠的奇境 最早出現於 行遍天下旅遊網