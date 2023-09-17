▲造型微調、安全及科技配備升級 全新改款 Jeep Gladiator 登場

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Jeep Gladiator 越野皮卡迎來中期改款車型。在外觀方面，新款 Jeep Gladiator 遵循 Wrangler 車系換上全新的家族化水箱護罩設計，其 7 格柵造型變得更加細長，並選用燻黑化處理。同時車頭前保桿的造型亦有所調整，整體視覺感受更加粗曠。而在車尾方面，主要針對尾燈造型進行變動，讓光源的效果更加前衛，後保桿造型同樣也有細部上的微調。
進入車內，新款 Gladiator 於中控台上換上全新的 12.3 吋多媒體觸控螢幕，同時側邊的冷氣通風口造型也有所不同，新的多媒體系統支援 Apple CarPlay 和 Android Auto，並且可以同時連結兩組藍牙的設備；而螢幕系統也內建了原廠提供的「Jeep Adventure Guide with Trails Offroad」越野路線指南和地圖，收錄了官方推薦的 62 條越野路徑，滿足車主戶外遊憩的需求。
全車系共計有 9 種顏色可選擇：包含了 Anvil（新）、Firecracker Red、Granite Crystal、Silver Zynith、High Velocity、Hydro Blue、Sarge、Bright White 和 Black 等等。
安全表現上在這次改款後同樣經過升級，其第一排和第二排加入了側簾安全氣囊，第二排外側的座椅還擁有安全帶預縮功能，同時車體的剛性亦強化，側面碰撞的性能更加優異。
動力方面提供 3.6 升 Pentastar V6 汽油引擎，搭配 6 速手排變速箱或者 8 速自排，可提供 285 匹最大馬力和 36.0 公斤米峰值扭力。