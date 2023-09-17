▲ 放大絕不是人人行，你想做還得看小股民臉色

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既然喊出2024油電雙冠的決心自然要有所作為，起手式就是八月主打國民機種GP 125汰舊換新後39,800元售價，放眼台灣市場125c.c.級距根本不可能有這種價格，這當然也吸引務實消費者的注意造成在短時間內訂單量暴增，也是市場中的相當大話題，縱使整體銷售量仍和對手有差距(民俗月橫跨八、九月恐影響銷售掛牌)，卻也具有相當程度的殺傷力，逼得SYM、Yamaha等也跟著出手，機車市場也真正陷入國民機種價格戰中。這時網路及不少人都會問：Kymco這樣做還能獲利嗎？GP 125都賣了18年當然都回本本就應該降價、在清庫存免去壓力嗎？其實都不是，此招真的逼出許多現有老車的換購潮，據Kymco董事長柯勝峯表示，這個狀況確實始料未及，訂單量遠超過我們所預估，據經銷商反應有許多是車已經騎了超過十年以上的車主，看到這樣的優惠自然就下手，這也達到政府長期以來期望的汰舊換新。
對於六大股東共治的Kymco來說，長期以來集團上下的共識就是零庫存，所以位於高雄三民區總公司廣場雖然擺著大量的機車，但這些可都是直接從生產線出爐等著運往各地經銷商，因此有多少就運多少，完全沒有在跟你客氣。所以在遵循零庫存最高指導原則下，自然就減輕許多的負擔。但只有這樣就可以使出霸王拳嗎？應該沒那麼簡單，不過沒有發行股票未上市櫃的Kymco倒成為經營上一大利基，這表示沒有來自股價和股民的壓力，簡單來說決策上只要股東們和董事會同意即可，也可以當作一般行銷費用，過程俐落又不囉嗦；但像SYM這種上市櫃公司可就不同，在這個世道下股價禁不起跌停壓力，股民更無法接受股利縮水甚至化為虛無，為了避免像過去SYM常發生的經營權之爭，每花一分錢、每走一步就像如履薄冰，若想自行吸收獲利股東點頭就算，但還得看小股民能不能接受，而且面對Kymco突如其來的震撼彈，要追加一大筆行銷預算恐怕沒那麼簡單。當然兩者間各有優缺點，只是Kymco這波有時效性的大降價優惠肯定對公司獲利有所影響，但層面僅止於公司而不會波及到股價與股民，反觀SYM雖也針對迪爵等打出降價，但價格仍維持在四字頭，相形之下熱議度、話題性也稍嫌不足，似乎也淪為價格戰的配角。
至於一款車賣了18年那又何妨，市場上有多少商品是如此，二輪四輪都一樣，尤其四輪更是常見，一具底盤、引擎可以賣個三四個世代，只要拉個皮、換上新中控台及加裝配備即可，車體結構為了法規進行強化，引擎也是隨著法規要求做改變，要知道車輛開發最花錢的就在底盤和引擎，尤其研發一具新底盤可都是美金計價的億來億去，哪有說做就做的道理；此外長青商品之所以能長壽代表有一定程度的成熟和需求，以國民車來說消費者不需要譁眾取寵的造型和科技，性能配備只要夠用實用就好，重點在於車價與零件便宜、好養好顧不容易壞，其他就沒那麼重要了。
從歷史的角度來看，戰勝後搞得民不聊生的例子很多，戰敗換來後世繁榮者也不少，前者就是像俄羅斯(過去稱為蘇聯)，後者則以德國、日本為最佳代表，所以22年未嚐敗績的Kymco似乎也比較像後者，或許就如同柯勝峯所言：安逸太久會自我迷失，跌倒後才知道，即使無法在短時間內衝出大量，但至少可以先奠定基礎，因為第四季開始新機種會陸續問世，明年才是真正決勝負的時機點。此外，新一波的LED機種算是GP125 39,800的延伸，不難想見Kymco已經預先想好後幾步的策略，就等著何時出招罷了。
因此真要放大絕並不是人人都有辦法，不僅口袋要夠深還要藝高人膽大，更重要的是要能跌倒後爬起來再戰，而不是怯戰、不戰、避戰，而且只要有發行股票，那每一步恐怕都得深思熟慮了！