【油價公告】中油、台塑宣布明 (18) 日起國內汽油降 0.2 元、柴油降 0.1 元
7Car 小七車觀點
台灣中油台灣中油公司自明 (18) 日凌晨零時起汽、柴油各調降 0.2 元及 0.1 元，參考零售價格分別為 92 無鉛汽油每公升 31.4 元、95 無鉛汽油每公升 32.9 元、98 無鉛汽油每公升 34.9 元、超級柴油每公升 29.0 元。本週因雙重平穩機制啟動，汽、柴油各吸收 2.4 元及 3.9 元。
台灣中油表示，本週受沙烏地阿拉伯與俄羅斯兩國延長額外減產期間至年底、夏天用油旺季尚未結束等因素影響，導致國際油價上漲。浮動油價調整原則之調價指標 7D3B 週均價上漲 2.81 美元，新臺幣兌美元匯率貶值 0.015 元，國內油價依公式計算漲幅為 2.52%。按浮動油價機制調整原則，汽、柴油應調價格與本週參考零售價格相比，汽、柴油應各調漲 2.2 元及 3.8 元，為維持價格低於亞洲鄰近國家(日、韓、港、星)，汽、柴油各吸收 1.2 元及 2.7 元，吸收後 95 無鉛汽油超出 30 元，進一步啟動油價平穩措施，第一階段吸收 25% 調幅及第二階段吸收 50% 調幅合計後四捨五入，汽、柴油每公升各再吸收 1.2 元。雙重平穩機制啟動，汽、柴油共各吸收 2.4 元及 3.9 元，國內汽、柴油實際每公升各調降 0.2 元及 0.1 元。
台塑石化
台塑石油表示，受到沙烏地阿拉伯和俄羅斯加碼減少原油供應措施延長至年底影響，市場擔憂全球供給短缺情形惡化，促使本週國際油價上漲，惟考量國際油價走勢、新台幣兌美元匯率、國內市場競爭力，及日本政府為抑制油價擴大補助供油商，導致亞鄰最低價格下跌等因素後，決定自 2023 年 9 月 18 日(週一)凌晨 01:00 開始，調降汽油批售價格 0.2 元/公升，柴油批售價格 0.1 元/公升，市場零售價格由加油站自行決定。