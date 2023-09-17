▲最高等級安全評價 ! Mazda CX-90 獲得 IIHS TOP SAFETY PICK+ 認證

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Mazda 全新旗艦休旅 CX-90 獲得 IIHS Top Safety Picks+ 最高等級安全評價。IIHS 撞擊測試測試項目繁雜，是公認為難度相當高的單位，而官方甚至在最新測試標準當中，若新車需獲得最高等級的 TOP SAFETY PICK+ 認證，必須要在基本的四大測試項目中獲得最高等級Good 的評價，其中包含駕駛側偏撞、副駕駛側偏撞、正面碰撞及側面碰撞，同時要在對行人的前方預防碰撞警示中獲得最高等級Advanced 的評價，及全車系頭燈最少獲得 Acceptable 評價才有資格獲得。
根據 IIHS 指出，這一次 CX-90 (含 PHEV 車型) 的碰撞測試是在每一個測試項目當中幾乎都取得滿分的成績，只不過在頭燈組的部分，由於部分等級車型僅配備 Projector LED 頭燈組，導致左側前方的能見度不足，因此在 IIHS 的標準下只能獲得 Acceptable 等級的評價，但若是新車升級配備遠近光燈自動切換的頂規車型上，就能獲得 Good 的最高評價。
Mazda CX-90 於今年第一季首度登場，採用 Skyactiv Multi Solution Scalable Architecture 後驅平台打造，’提供7 人或者 8 人的設定。配備上具備 10.25 吋全數位化儀表板以及 12.3 吋中央多媒體螢幕，其餘配備還包含電子排檔桿、通風/加熱 Nappa 真皮座椅，Bose 高級音響組等等，整體鋪陳向傳統的豪華品牌看齊。
動力上提供兩種組合，其中一款是 3.3 升 e-Skyactiv Turbo 直列六缸引擎，最大馬力可以發揮 340 匹和 500 牛頓米的峰值扭力 ，原廠表示該引擎將是未來市售車型最強大的引擎，並能帶來另駕駛激賞的駕駛體驗和排氣聲浪，同時還將結合輕度混合動力技術，來提高燃油效率。而另一款則是搭載 2.5 升四缸引擎的 PHEV e-Skyactiv插電式混合動力系統，搭配一顆電動馬達及 17.8 kWh 電池模組，最大綜效馬力為 323 匹，而全車系均標準搭載 AWD 系統及 8 速手自排變速箱，另外也標配車身平衡控制技術 (Kinematic Posture Control) 帶來更穩定均衡的車輛動態。
台灣馬自達已宣告將於年底前導入 CX-90，此次 IIHS 公布的側撞表現相信對於車廠來說更具有說服力。至於新車後續的消息敬請關注追蹤報導。