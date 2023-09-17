▲Toyota Prius PHEV No.015 ---- 首次回廠保養不但免費，還有贈品！

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因公司與私人事務均相當繁忙，小七哥的 Prius PHEV 在累積行駛里程達 3,815 公里時才回廠進行首次保養檢查。此回的首次保養有事先預約，因此當 Prius PHEV 駛入廠區時，立刻便有接待人員上前問候及確認，接著替車輛鋪上座椅及方向盤的保護套。而服務專員則開始向說明本次滿月首度保養並不會收取任何費用，還會同步實施免費安全性檢查。本次滿月檢查的內容包含底盤大樑的螺絲、煞車分泵、輪胎胎紋深度、全車燈光、雨刷水、啟動用小電瓶的蓄電量 (電瓶液高度) 等。
當 Prius PHEV 駛入廠區時，接待人員便立刻上前問候及確認，接著替車輛鋪上座椅及方向盤的保護套。而機油部分，Prius PHEV 原廠規範每次需更換 3.9 公升，而 Toyota 保養廠目前已採用中央供油的方式來為車主愛車添加機油，因此會透過車輛規格來輸入原廠規範的用量，並準確給油，如此便不會向過去需使用瓶裝而造成機油剩餘的情形，久而久之可顯著節省車主花費，也不會造成環境負擔。
技師針對底盤大樑的螺絲檢查，並重新上緊扭力。在使用 Prius PHEV 的期間，小七哥碰上胎壓偵測器有時會亮起警示燈，可能是因天氣變化劇烈，而原廠胎壓出廠預設值為 36psi，因此可能是因溫度變化使胎壓熱脹冷縮，而跑入警示臨界值。經技師仔細檢查，發現進廠時胎壓為 31psi，而亮警示燈時機為 32psi，因此將預設值降低至 30psi，而輪胎胎壓則調整至 36psi，可避免因天候不斷變化而亮起警示燈。
在使用 Prius PHEV 的這段期間，有時胎壓偵測警示燈會亮起，技師檢查發現是因天氣變化導致熱脹冷縮而使胎壓達到警示的臨界值。
技師重新把胎壓設定至 36psi，並將系統警示臨界值設定至 30psi，便可解決時常亮胎壓偵測警示燈的問題。費用方面，本次 Prius PHEV 首次滿月回廠保養檢查雖然並未收取費用，但響應環保而不在廠內洗車，因此贈送了濕紙巾，且日後每次回廠保養，或維修金額超過新台幣 300 元便會贈送。後續保養的時程上，每半年實施代號 T30 的保養，每一年實施 T50，每兩年實施 T60 (更換空氣濾芯、煞車油、冷氣濾網並檢查煞車)，費用約新台幣 5~6,000 多元。因小七哥的 Prius PHEV 平時可經常充電，因此幾乎都當成電動車來使用，引擎發動時機不多，原廠技師建議每半年保養為宜，可確保此車維持在最佳狀態。
Prius PHEV 首次進廠檢查保養完全免費，此外響應環保而不在廠內洗車還可獲贈濕紙巾。若準時回廠定期保養還可加送免費延長保固。保固部分，和泰汽車自 2019 年 1 月 1 日起交車的油電新車享有 8 年或 16 萬公里 Hybrid 電池保固，而全車保固為 4 年或 12 萬公里，只要保固內準時回廠保養，還會再贈送延長保固 1 年，整體而言，Prius PHEV 不僅可預期行駛成本低廉，在原廠保養與保固方面的費用預料也會相當划算，不會因進口油電車的身分而帶來過多負擔。
本週使用情形方面，Prius PHEV 全車各項機能均正常運作，其用途以小七哥及編輯部作為公務與拍攝支援為主，行駛路線絕大多數落在台北市區，而其油耗資訊因自前一次 8/16 添加 28.26 公升的 92 無鉛汽油至跳停後，直到本文截稿時仍未再次加油，因此本站將在下回再度加滿油後，再與各位讀者們分享油耗資訊。