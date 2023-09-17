▲Toyota Prius PHEV No.015 ---- 首次回廠保養不但免費，還有贈品！

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Toyota Prius PHEV 因公司與私人事務均相當繁忙，小七哥的 Prius PHEV 在累積行駛里程達 3,815 公里時才回廠進行首次保養檢查。

Toyota Prius PHEV 當 Prius PHEV 駛入廠區時，接待人員便立刻上前問候及確認，接著替車輛鋪上座椅及方向盤的保護套。

Toyota Prius PHEV 技師針對底盤大樑的螺絲檢查，並重新上緊扭力。

Toyota Prius PHEV 在使用 Prius PHEV 的這段期間，有時胎壓偵測警示燈會亮起，技師檢查發現是因天氣變化導致熱脹冷縮而使胎壓達到警示的臨界值。

技師重新把胎壓設定至 36psi，並將系統警示臨界值設定至 30psi，便可解決時常亮胎壓偵測警示燈的問題。

Toyota Prius PHEV Prius PHEV 首次進廠檢查保養完全免費，此外響應環保而不在廠內洗車還可獲贈濕紙巾。若準時回廠定期保養還可加送免費延長保固。

Toyota Prius PHEV