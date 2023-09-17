▲補足純電 LCV 拼圖 Renault Trafic E-Tech 正式登場

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Renault Trafic E-Tech 正式登場。Trafic Van E-Tech 最早於 2022 年亮相，以現行於 2020 年推出的第四代 Trafic 為基礎，其從外觀上來看除了尾部的 E-Tech 徽飾之外，其餘細節看起來均與 ICE 動力車型相同。也因此在相同的架構之下，原廠也提供兩種不同的車身長度，包含 5,080mm及 5,480mm，以及兩種不同的車身高度，分別為 1,967mm 及 2,498mm，滿足不同工作需求的業主。依據車型大小不同，內部的載貨空間也分別落在 5.8-8.9 立方公尺之間。
動力系統方面，採用一組可以產生 122 匹最大馬力的電動馬達，整體輸出略高於入門級柴油引擎動力，並可拖曳約 750 公斤的物體，最大載重量為 1,100 公斤。另外 Trafic Van E-Tech 與先前推出的Master E-Tech採用相同的 52 kWh 電池模組，官方公布其續航里程在 WLTP 規範測試下約為 240 公里。充電方面支援透過 7kW AC、22kW AC 充電器充電，或者可額外選配 50 kW DC 快速充電器。
Trafic E-Tech 的正式推出也代表著 Renault 旗下三款廂型商用車都提供純電車型，其中 Kangoo E-Tech 屬於小型貨車，Master E-Tech 則屬於大型貨車，當然還另有更迷你的 Zoe Van 提供市區運輸的特殊用途。
Trafic 為 Renault 自 1980 年推出的輕型商用車系，至今與多家車廠合作有 Fiat Talento、Opel Vivaro、Nissan NV300、Mitsubishi Express...等雙生車型在歐洲市場供消費者選擇，如今也在電動化的浪潮下推出純電車款，加速 Renault 旗下 LCV 車款電動化的布局。