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1200 公里續航有可能? 傳 Toyota 將於 2026 年供應全新世代固態電池技術

▲1200 公里續航有可能? 傳 Toyota 將於 2026 年供應全新世代固態電池技術
▲1200 公里續航有可能? 傳 Toyota 將於 2026 年供應全新世代固態電池技術

7Car 小七車觀點

日本汽車大廠 Toyota 雖然目前在純電動車市場的發展相對歐系車廠步調較為緩慢，在全球市場上目前也僅有 bZ4X 為主要的電動車產品。但憑藉著多年來在油電、氫燃料動力上的鑽研，其在固態電池技術上已有所突破。據外媒報導，Toyota 有望在 2026 年推出續航里程領先全球的電動車款。

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Toyota 將於 2026 年起大量推出採用新世代電池技術的電動車款。
消息指出 Toyota 將在 2026 年開始投入新世代電動車的生產，預計至 2030 年新型的電動車將占品牌於全球市場 350 萬輛電氣化車款當中的 170 萬輛。

為了吸引不同客層的消費者，據傳 Toyota 正在開發三種不同的電池技術。其中“performance”鋰離子電池預計從 2026 年起開始啟用，並且將主打續航里程，官方宣稱這款電池充滿電一次可行駛 800 公里，可在 20 分鐘內將電量從 10 % 充至 80%。另外由於鋰離子電池的普及化，Toyota 也表示未來的電池成本與 bZ4X 相比將下降 40%，續航里程將提升 20%。

至於另一款 “high-performance” 電池技術則是將著重增強駕駛性能，同時改進車輛的空氣力學性能並減輕電池重量，預計從 2027 年開始採納，預計可提供超過 1000 公里的續航里程。

除此之外，豐田還致力於固態電池的研究，初步階段預計將於 2027 年推出，可提供 1000 公里的續航里程，第二階段則將提供高達 1200 公里的長續航版本。

Toyota 將持續精進電池的技術，且密度也會提高。目前 bZ4X 所採用的電池模組距離地面 150mm，而未來新推出的電池將減少體積，使得車身地面可降低至 120mm，而運動化的車款則可進一步將低至 100mm。

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