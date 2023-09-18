▲Minivan 誕生 40 周年　2024 Chrysler Pacifica 登場

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Chrysler 在多功能休旅車 (Minivan/MPV) 市場深耕達 40 年。現行世代 Pacifica 起初亮相於 2016 年，當時自 Crossover 跨界車款轉型為 MPV，主要接替 Town & Country 的地位。而這次新推的 2024 年式 Pacifica 以既有的基礎上進行多項細部更新，首先是高階的 Pinnacle 車型採用了全新的棕褐色內裝色，以及兩種全新的外觀顏色（ Red Hot 紅和 Baltic Gray灰）。而 PHEV 車型的編成也縮減為 Select 和 Pinnacle 兩款選項。
此外，2024 Pacifica 全車系還導入緊急車輛警報系統 (EVAS) ，其功能整合在車內的 Uconnect 5 多媒體系統，可透過車內的儀表板和觸控螢幕向駕駛人提供附近緊急車輛和道路危險的重要訊息。
動力配置方面，Pacifica 採用 Pentastar 3.6 升 V6 自然進氣汽油引擎搭配 948TE 9 速自排變速箱，最大馬力 287hp ，峰值扭力 355Nm ，而 Hybrid 油電複合版本則擁有 260 匹最大綜效馬力及 48 公里的純電最大續航里程，綜效最大續航里程為 800 公里。
Chrysler 最早於 1983 年推出 Minivan 車系，可說是該級距的開拓使者，經過長達 30 年的轉變後，於 2016 年將第 6 代車型直接改名為曾用於 2003–2007 的大型 Crossover 車型上的 Pacifica，成功跳脫以往保守的外觀設計，並吸引到大量北美地區消費者購買，長期以來都擁有比 Toyota Sienna 及 Honda Odyssey 還要優秀的銷售表現，位居第一。國內市場方面，
目前 Chrysler 暫時無新任總代理，不過已有數家貿易商為愛好者引進多款車型。本站也曾於 2022 年 12 月體驗過 Chrysler Pacifica Limited AWD 車型，若有興趣可按此參閱了解。