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Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.001 ---- 渦輪油電動力新體驗，正式開箱納入長期

▲Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.001 ---- 渦輪油電動力新體驗，正式開箱納入長期
▲Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.001 ---- 渦輪油電動力新體驗，正式開箱納入長期

7Car 小七車觀點

7Car<小七車觀點> 長期測試單元自成立迄今，已經歷 5 個多年頭，先後體驗過掀背小車、中型房車、中型掀背車、跨界休旅車至中型休旅車等眾多不同車格尺碼與級距的國產或進口車款，也涵蓋自然進氣汽油引擎、渦輪增壓汽油引擎、渦輪增壓柴油引擎、自然進氣油電混合、插電式油電混合及純電動等多元化的動力配置，對於各車款的長期使用表現累積深厚的心得與經驗。

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Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
小七哥等候 Tucson L Turbo Hybrid 多時，終於交車，可以好好體驗渦輪搭配油電的休旅用車生活。
基於這幾年的經驗，小七哥期望可以再體驗更具未來性與駕馭樂趣的新動力配置，但也期望能兼顧良好的能源效率表現，便開始關注國內市場有何種可對應此需求的新車選擇，碰巧在今年5月2日時，Hyundai總代理南陽實業正式展開Tucson L Turbo Hybrid車系的預售活動，便前往GDSI(Global Dealership Space Identity)展示中心向銷售人員瞭解，得知該廠實施全國統一價格策略，因此僅需選擇適合的業務代表，便可安心下訂而無需到處比價。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
Tucson L Turbo Hybrid的 TMED (Transmission Mounted Electric Device) 單軸雙動力系統架構，將渦輪引擎、油電馬達、6 速手自排變速箱設計在同一驅動軸所形成的 Turbo Hybrid 新動力配置，在國產休旅車中獨樹一幟，讓小七哥耳目一新。
本次小七哥下訂的 Tucson L Turbo Hybrid 是基於現行最新的第四代 Tucson L 車系所推出，採用 1.6 升渦輪增壓汽油引擎，搭配油電混合動力系統，以 TMED (Transmission Mounted Electric Device) 單軸雙動力系統架構，將渦輪引擎、油電馬達、6 速手自排變速箱設計在同一驅動軸所形成的 Turbo Hybrid 新動力配置，小七哥對此感到耳目一新，在國產休旅車中獨樹一幟，因此相當期待新車到來。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
Tucson L Turbo Hybrid 採用 TMED (Transmission Mounted Electric Device) 單軸雙動力系統架構，將渦輪引擎、油電馬達、6 速手自排變速箱設計在同一驅動軸所形成的 Turbo Hybrid 新動力配置，可顯著減少兩種動能在傳輸時的損耗，並強化動態操控靈敏度。
後續在媒體試駕活動實際體驗中，開著Tucson L Turbo Hybrid 的發現其動力受惠於單軸設計，將引擎與馬達的輸出有效傳遞，因此 230ps 的綜效最大馬力及 35.7kg-m 的最大綜效扭力得以有效發揮，還可透過 6 速手自排變速箱自主操控檔位，加速感受流暢帶勁，在操控上還可透過驅動馬達迴轉產生出力矩來調整重心，即便屬於休旅車仍保有不錯的指向性與循跡性，輔以大改款後放大軸距所營造的車室空間水準，讓小七哥對於其表現相當滿意，也認為符合家庭與公務需求。其中 Tucson L Turbo Hybrid 將傳統燃油車的鉛酸電池改為整合式的 12V 鋰電池 (容量達 1.49kWh) 配置，帶來獨有的一鍵充電技術，即便車輛放置一段時間未開，仍不必擔心無法發動，多了一份保障。

Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
Hyundai Tucson L Turbo Hybrid
Tucson L Turbo Hybrid 將傳統燃油車的鉛酸電池改為整合式的 12V 鋰電池(容量達 1.49kWh) 配置，帶來獨有的一鍵充電技術 (圖片中右下角12V BATT RESET 按鍵)，就算車輛放置一段時間未開，也無需擔心發不動，多了一份保障。
然而因接單狀況熱絡，小七哥等候多時，才終於在約半個月前交車，甚至連下訂新車據點的經理本人也等候許久。至截稿時，小七哥的這部 Tucson L Turbo Hybrid 已使用約半個月的時間，全程僅在台北市區內通勤行駛，也肩負部分公務使用需求，在 9 月 14 日時加了第一桶 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約莫是 13.585km/L，以新車磨合期間的機械狀態，對照經濟部能源局 NEDC 測試標準下的市區 18.75km/L 能耗值，仍在可接受範圍。值得一提的是，Tucson L Turbo Hybrid 的里程電腦相當特殊，可選擇顯示加油後統計資料，如本次加滿油並拍照記錄後，一移動車輛，系統便會自動歸零儀錶里程，不像一般車款需要手動歸零才能計算出油耗。下一篇長期測試文章將先行揭露新車交車的單據與規費，後續則將持續分 享Tucson L Turbo Hyrbid 的使用心得及油耗表現，敬請期待。

Tucson L Turbo Hybrid 第一桶油在純台北市區行駛，繳出 13.585km/L 的平均油耗數字。其里程電腦可顯示加油後統計資料，只要加完油並移動車輛，即可立即自動歸零儀錶里程，便於計算油耗數字。

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