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小七哥等候 Tucson L Turbo Hybrid 多時，終於交車，可以好好體驗渦輪搭配油電的休旅用車生活。基於這幾年的經驗，小七哥期望可以再體驗更具未來性與駕馭樂趣的新動力配置，但也期望能兼顧良好的能源效率表現，便開始關注國內市場有何種可對應此需求的新車選擇，碰巧在今年5月2日時，Hyundai總代理南陽實業正式展開Tucson L Turbo Hybrid車系的預售活動，便前往GDSI(Global Dealership Space Identity)展示中心向銷售人員瞭解，得知該廠實施全國統一價格策略，因此僅需選擇適合的業務代表，便可安心下訂而無需到處比價。
Tucson L Turbo Hybrid的 TMED (Transmission Mounted Electric Device) 單軸雙動力系統架構，將渦輪引擎、油電馬達、6 速手自排變速箱設計在同一驅動軸所形成的 Turbo Hybrid 新動力配置，在國產休旅車中獨樹一幟，讓小七哥耳目一新。本次小七哥下訂的 Tucson L Turbo Hybrid 是基於現行最新的第四代 Tucson L 車系所推出，採用 1.6 升渦輪增壓汽油引擎，搭配油電混合動力系統，以 TMED (Transmission Mounted Electric Device) 單軸雙動力系統架構，將渦輪引擎、油電馬達、6 速手自排變速箱設計在同一驅動軸所形成的 Turbo Hybrid 新動力配置，小七哥對此感到耳目一新，在國產休旅車中獨樹一幟，因此相當期待新車到來。
Tucson L Turbo Hybrid 採用 TMED (Transmission Mounted Electric Device) 單軸雙動力系統架構，將渦輪引擎、油電馬達、6 速手自排變速箱設計在同一驅動軸所形成的 Turbo Hybrid 新動力配置，可顯著減少兩種動能在傳輸時的損耗，並強化動態操控靈敏度。後續在媒體試駕活動實際體驗中，開著Tucson L Turbo Hybrid 的發現其動力受惠於單軸設計，將引擎與馬達的輸出有效傳遞，因此 230ps 的綜效最大馬力及 35.7kg-m 的最大綜效扭力得以有效發揮，還可透過 6 速手自排變速箱自主操控檔位，加速感受流暢帶勁，在操控上還可透過驅動馬達迴轉產生出力矩來調整重心，即便屬於休旅車仍保有不錯的指向性與循跡性，輔以大改款後放大軸距所營造的車室空間水準，讓小七哥對於其表現相當滿意，也認為符合家庭與公務需求。其中 Tucson L Turbo Hybrid 將傳統燃油車的鉛酸電池改為整合式的 12V 鋰電池 (容量達 1.49kWh) 配置，帶來獨有的一鍵充電技術，即便車輛放置一段時間未開，仍不必擔心無法發動，多了一份保障。
Tucson L Turbo Hybrid 將傳統燃油車的鉛酸電池改為整合式的 12V 鋰電池(容量達 1.49kWh) 配置，帶來獨有的一鍵充電技術 (圖片中右下角12V BATT RESET 按鍵)，就算車輛放置一段時間未開，也無需擔心發不動，多了一份保障。然而因接單狀況熱絡，小七哥等候多時，才終於在約半個月前交車，甚至連下訂新車據點的經理本人也等候許久。至截稿時，小七哥的這部 Tucson L Turbo Hybrid 已使用約半個月的時間，全程僅在台北市區內通勤行駛，也肩負部分公務使用需求，在 9 月 14 日時加了第一桶 98 無鉛汽油，換算平均油耗數字約莫是 13.585km/L，以新車磨合期間的機械狀態，對照經濟部能源局 NEDC 測試標準下的市區 18.75km/L 能耗值，仍在可接受範圍。值得一提的是，Tucson L Turbo Hybrid 的里程電腦相當特殊，可選擇顯示加油後統計資料，如本次加滿油並拍照記錄後，一移動車輛，系統便會自動歸零儀錶里程，不像一般車款需要手動歸零才能計算出油耗。下一篇長期測試文章將先行揭露新車交車的單據與規費，後續則將持續分 享Tucson L Turbo Hyrbid 的使用心得及油耗表現，敬請期待。
Tucson L Turbo Hybrid 第一桶油在純台北市區行駛，繳出 13.585km/L 的平均油耗數字。其里程電腦可顯示加油後統計資料，只要加完油並移動車輛，即可立即自動歸零儀錶里程，便於計算油耗數字。