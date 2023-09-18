▲首波限量 3,000 台 歐規 Toyota Land Cruiser 250 搶先亮相

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Toyota Land Cruiser 250 於德國亮相。Toyota 在歐洲市場初期將供應限量 3,000 台的 Land Cruiser First Edition 車型，配備上搭載圓形 LED 頭燈和雙色塗裝，選用沙色車身和白色屋頂來搭配；動力系統初期供應 2.8 升渦輪柴油引擎，搭配 8 速自變速箱，最大馬力可輸出 201 匹，而 2025 年則將追加 48V 輕度混合動力的柴油車型。
Land Cruiser 250 車系便是承接過往 Prado 的地位，採用與“300”系列相同的 GA-F 平台，較過往增強 50% 的車架剛性，整車剛性增加30%。外型上，Land Cruiser 250 結合了復古及現代化的科技感受，並提供兩種外觀風格供選擇，其中一款頭燈造型較為方正，搭配大量矩形元素和方形大燈，頗有美式越野車的風格，另一款車型則換上圓形頭燈，主要是向經典的 FJ62 致敬，復古感受更加的濃厚。車身尺寸方面，長寬高分別為 4,925mm x 1,980mm x 1,870mm，軸距為 2,850mm；車身離地高度 221mm，前近角、離去角以及通過角則分別為 31 度、22 度和 25 度。
車內導入與外觀相呼應的鋪陳，中控台上具備 12.3 吋（入門為 8 吋）觸控螢幕及最新型的多媒體娛樂系統，具備 T-Connect SD導航系統、新一代Toyota Safety Sense系統、蠕行模式以及陡坡緩降等越野功能。
這一次在德國舉辦的Bush Taxi Meeting 除了展出最新的 Land Cruiser 250 之外，也邀請歐洲各地的 Land Cruiser 車主共襄盛舉，包含 150、120、90 和 70 等系列，算是一場大型的 Land Cruiser 車主嘉年華會。