▲Ford Tourneo Connect No.008 ---- 車外燈光控制介面使用感受

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Tourneo Connect 如同近年來的 Ford 車款，使用常見的轉盤式頭燈開關。Tourneo Connect 與近年來的 Ford 車款同樣採用轉盤式的頭燈開關，搭配一旁的按鈕而構成介面。先從轉盤介紹起，最外圈轉動時，上排圖案自左起分別是關閉頭尾燈、開啟小燈、開啟近光燈及自動頭燈，一般會讓旋鈕保持在自動頭燈段位，可在低光源狀態下自行啟動近光燈，甚至在車速約 40km/h 以上且前方無其他人車時，可自動開啟遠光燈。而這組旋鈕中央也頗具玄機，按下之後可釋放出控制按鍵，用以調整頭燈照射高低角度，未有額外負載時轉至 1，負載增加則自行視前方的照射切線來由 1 往 4 之間調整。至於左側兩顆按鈕由上而下分別是前霧燈及後霧燈開關，可在頭燈啟動後使用，而右側按鈕由上而下則對應到儀錶背光明暗調整。
方向機左側撥桿除了是方向燈及遠光燈撥桿外，也具備駐車燈、返家安全照明及 LKA 車道偏移輔助系統開關等多重應用。方向機柱左側撥桿除了是常見的方向燈與遠燈撥桿外，也兼具駐車燈及 LKA 車道偏移輔助系統開關。在使用上，方向燈與一般車款無異，向上撥動即是啟動右方向燈，向下撥動則是啟動左方向燈，支援輕撥閃三下的功能。撥桿向前推可啟動遠燈，向後拉則可閃爍遠燈，當然 Tourneo Connect 也具備 AHB 自動遠光燈功能，可進入資訊顯示幕的選單來啟閉。接著介紹 Tourneo Connect 所搭載的駐車燈，乃是用於停放在低光源的路側環境中，在熄火後只要依照方向燈的撥動邏輯，即可開啟該側的駐車燈，會點亮前後小燈以增加能見度。除了前述功能之外，Tourneo Connect 也支援返家安全照明功能，只要在熄火後拉動方向機左側撥桿，便可讓頭燈照亮一段時間，直到車門開啟約 3 分鐘後，或是最後一扇車門關閉後 30 秒則自動停止，有助於增加下車後步行的安全性。
頭燈採用 HID 魚眼燈具搭配傳統燈泡構成，支援 AHB 自動遠光燈及返家安全照明等功能。總結來看，Tourneo Connect 的車外燈光雖未搭載當代車款的全 LED 或矩陣式照明技術等高科技，僅是採用 HID 投射魚眼燈具搭配傳統燈泡光源，然而在實用性與安全性上的設計，仍充滿巧思，操作上也不難掌握，算是合乎本站對於這台工作用車的期待。
Tourneo Connect 的車外燈具未採用大量 LED 或矩陣式照明等科技，以實用為主，卻充滿巧思，符合本站對於工作用車的期待。