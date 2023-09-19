▲義式俏皮休旅 Fiat 600e 進軍英國市場

我是廣告 請繼續往下閱讀
Fiat 宣布 600e 將於英國市場推出。Fiat 600 車系在英國市場最入門的等級為 RED 車型，外觀上標準搭載專屬的紅色烤漆，並搭配織布座椅及 16 吋輪圈；全車系均標準配備恆溫空調、倒車雷達和免持鑰匙啟動，以及 LED 頭燈和定速巡航控制系統。中控台亦配備 7 吋數位儀錶板、10.25 吋觸控螢幕以及支援無線 Apple CarPlay 和 Android Auto 連結。
頂級 La Prima 車型起價為36,995英鎊 (折合新台幣約 147萬)，配有 18 吋輪圈、180度倒車鏡頭、加熱座椅、電動尾門、主動式巡航控制系統、盲點偵測和無線手機充電及 Level 2 半自動駕駛輔助技術。
Fiat 600 車系首發車型為 600e，同樣基於 e-CMP2 平台打造，外型上承襲500e 相同的家族化風格，車頭中央的廠徽改以 600 字樣點綴，同時氣壩也以蜂巢格柵的樣式呈現，中央則露出雷達感應裝置。頭燈亦維持時髦的圓潤造型，周圍則以 LED 光條覆蓋，展現極為年輕動感的姿態。
動力及電池模組部分，其搭載容量為 54 kWh 電池模組，經過 WLTP 循環規範續航里程達到 400 公里。動力上搭載一具單顆電動馬達系統，可發揮出 154 匹最大馬力及 26.5 公斤米峰值扭力。充電表現上支援 100kW 快充，原廠表示其可以在不到 30 分鐘的時間內將電量充至 80%，而隨車附贈的 11kW 充電器則可在不到 6 小時內將電池充滿。而 Fiat 也指出未來還將推出插電式混合動力車型，將在特定市場供應。