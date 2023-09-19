▲提升及擴大台北地區服務量能及品質　Subaru 北投展示暨服務中心

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台灣意美汽車董事總經理 方淑霞 (右)、陳唱集團副董事長兼董事總經理及意美集團執行長 陳駿鴻 (中) 合影。
Subaru 北投展示暨服務中心開幕記者會坐落於台北市北投區承德路七段主要汽車品牌的一級戰區，擁有優異的地理位置及交通便利等優勢，涵蓋北投、士林、天母生活商圈，並銜接新北市淡水區新市鎮商圈。該據點佔地總面積約 523 坪，新車展示中心內部面積近 200 坪，可同時展示多達 10 部 Subaru 車款，讓消費者能依照個人需求選購適合的車款。不僅以全台唯一全新品牌識別設計軟硬體設備，貴賓專屬洽談區、原廠精品展示區、VIP 尊榮休息區及貴賓專屬停車位更是一應俱全，讓每一位蒞臨賞車體驗的顧客享受優質尊榮服務。
全新規格打造的服務廠擁有 7 個專屬工作位，其維修設備及周邊設施皆符合 Subaru 日本原廠規格，提供全方位的售後服務項目，包含保養維修、專業汽車美容服務、電動車充電樁、原廠精品及 STI 改裝零件、配件銷售服務等專業服務，將以高品質、高水準的原廠專業服務照顧車主的愛車。
全新 Subaru 北投展示暨服務中心的開幕是一個嶄新里程碑，而積極強化並拓展新車銷售與維修保養據點，一直都是意美汽車集團在台發展的首要目標，未來台灣意美汽車仍將在台灣積極佈局經銷通路與推動全面升級展示中心及服務廠軟硬體等相關計畫，持續展現深耕台灣的堅定承諾與決心。