新臺幣 104.9 萬元起 / 訂單突破 2,500 台 Nissan X-Trail 輕油電 正式發表上市
裕隆日產今日 (9/19) 選於 Nissan 新店展示中心舉辦 Nissan X-Trail 輕油電 上市記者會，車型編成和正式建議售價為「經典版」104.9 萬元起、「領航版」115.9 萬元起、「旗艦版」122.9 萬元起；現場更公布目前接單已突破 2,500 台，並提供早鳥 5 大好禮優惠。本站先前已進行試駕 [請按此參閱]。
7Car 小七車觀點
裕隆日產代理總經理 鐘文川與 Nissan X-Trail 輕油電 合影。全新Nissan X-Trail 輕油電採用高強度鋁合金材料打造車身鈑件，CMF 模組化底盤使車身強度提升 27%，車身達 80% 的零件與日本進口 e-POWER 相同。外觀提供 3 種單色選擇和 2 種雙色加價選擇，身形比舊款更加低扁，線條則採用更犀利的方式呈現，整體看上去犀利有型。車頭採用 V-Motion 黑剛烤漆水箱護罩設計搭配新世代品牌廠徽，分離式 LED 燈具確保障對向來車的安全，全車空氣力學較前代降低 5% Cd，另外配有雙色切削式鋁合金鋼圈、車頂行李架等重點配備。
內裝方面，「旗艦版」車型配備 12.3 吋數位儀錶板、12.3 吋數位影音主機 (附無線 Apple CarPlay 及有線 Android Auto)、10.8 吋數位抬頭顯示器等三大螢幕，天橋式中控台提供額外的專屬空間，並設有電傳排檔桿、雙區恆溫獨立空調和手機無線充電座等等。前擋與雙前座採用雙層隔音玻璃，搭配 ANC 降噪系統及防火牆三層隔音材質導入，再加上 BOSE Premium Sound 高級環繞音響。尾廂採平整化設計，配合後座椅背分離傾倒，並配有足感應電動尾門，滿足方便性。同時也標配 ProPILOT 智行安全系統 (符合 Level 2 半自動駕駛等級)，並具備『AI 智能駕駛輔助系統』、『P-FCW超視距車輛追撞警示系統』、『RR-AEB 後方緊急煞車系統』、『EAPM油門誤踩緊急輔助系統』等。
動力方面，搭載 1.5T VC-Turbo 可變壓縮比引擎搭配自 F1 賽車科技 (KERS) 演變而生的12V 輕油電技術，整合發電機與啟動馬達並透過能量回收與電力輔助，有效降低引擎負荷並提升油耗表現，另提供額外扭力輸出，創造 204PS@5,600rpm / 31kg-m@2,800-4,400rpm 最大動力輸出，從靜止加速至 100km/h 僅需 8.68 秒即可達成，並具備 16 km/L 的平均油耗表現。
Nissan X-Trail 自 2003 年推出至今廣受車主喜愛與支持，並持續秉持著「技術日產 智行未來」的品牌精神，於今年 2 月發表日本原裝進口 NISSAN X-TRAIL e-POWER，以不用充電的電動車技術震撼市場，創下預售即完售，熱銷供不應求的銷售佳績。而全新世代 Nissan X-Trail 輕油電集聚 VC-TURBO 可變壓縮比渦輪引擎、輕油電系統與 ProPILOT 智行安全等三大新科技於一身，在正式上市後將為臺灣消費者們帶來同級唯一的極智駕馭體驗。