純電之後再推輕油電 Fiat 600 Hybrid馬達輔助達28匹馬力
Fiat 600e純電動車推出之後，雖然續航能力沒有到非常優異，但是對於城市內代步來說絕對夠用，而現在原廠也以這樣的車型，打造了600 Hybrid油電車款，對於那些不喜愛純電動車款的人來說，這輛車將可以擁有新車型的所有優點，同時在節能表現上也將會更加出色，儘管原廠說到他只是輕油電系統，但其馬達擁有28匹的輔助相當出色。
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600 Hybrid在動力系統上配置的是一具1.2升直列三缸引擎，擁有99匹的最大馬力，而其電動馬達則是與六速雙離合器結合，將會額外產生28匹的馬力，雖然綜效馬力只有127匹而已，但是百公里加速可以在11秒內完成，特別的是純電行駛的能力支援到時速30km/h，在低速前進或者是停車的時候將會以純電的方式行駛，而因為電池並沒有非常地大，純電行駛里程只有1公里，簡而言之馬達就只是節能方面的輔助，並不主推純電行駛的能力。
而在使用油電系統之後，這輛車的二氧化碳排放量將會降低15%之多，而且引擎啟動將會更為順暢以及安靜，而且駕駛還擁有換檔撥片可以擁有操控樂趣，此外高階車型買家還有Level 2的輔助駕駛功能，而車輛部分基本上與600e相同，車長來到4.17米，內部擁有15公升置物空間，車廂部分則有385公升，整體的配置也與電動600e相仿，這輛車在歐洲市場的售價為24,950歐元，折合台幣約85.4萬元，預計將會在年底以前開始交付車輛。