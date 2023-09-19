▲融合日系美學與後驅技術　Mazda CX-60 將在 10/31 在臺發表

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Mazda 致力於在「堆疊基石」策略 (Building Block Strategy) 的概念，透過技術的累積建立深厚的基礎，發展更有效率的動力科技，使得全新 Large Architecture 平台得以誕生；以最能展現駕馭樂趣的縱置引擎搭配後輪驅動系統，結合多種動力架構，打造出新世代大型 SUV 產品陣線，不僅能讓車主享受更佳操駕樂趣外，也能完整發揮車輛性能。而首款代表作 CX-60 導入了「魂動」(KODO) 設計語彙最新詮釋手法，沿襲了 Less is More 減法美學的概念，搭配極致細膩的日系工藝內裝鋪陳，在歐洲及日本發表後銷售成績亮眼，相信也會是 2023 年台灣市場最受矚目的車款之一。
CX-60 預計將率先於臺灣市場販售 3.3 升 Skyactiv-G 渦輪增壓汽油直列六缸引擎 (+48V 輕油電) 以及 2.5 升 Skyactiv-G 自然進氣汽油引擎，前者擁有 280hp@5,000–6,000rpm 最大馬力和 450Nm@2,000–3,500rpm 峰值扭力，後者則為 185hp@6,000rpm 和 250Nm@3,000rpm；搭配上 8 速 Skyactiv-Drive 自排變速箱以及 i-ACTIV AWD 智慧型四輪驅動 (AWD 車型)。
CX-60 不僅承襲 Mazda 備受肯定的魂動設計，更因應放大的車格融入優雅與強韌兼容的大器語彙，搭配日式工藝精緻細膩的內裝鋪陳，在全球市場上市後，立即受到汽車媒體和消費者的高度評價，並在日本及歐美等海外市場取得出色的銷售表現，相信在正式登入臺灣市場後，將能吸引一票忠實「馬迷」。