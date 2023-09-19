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搶攻歐洲市場 ! 全新 Ford Ranger PHEV 亮相

▲搶攻歐洲市場 ! 全新 Ford Ranger PHEV 亮相
▲搶攻歐洲市場 ! 全新 Ford Ranger PHEV 亮相

7Car 小七車觀點

Ford 正式公開全新 Ranger PHEV 車型，該車型目前將針對歐洲市場，預計今年底前開始量產，並於 2024 年初開始交車。

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Ford Ranger 車系首度迎來 PHEV 插電式油電混合動力車型。
外觀上來看，Ranger PHEV 車型整合了 Wildtrak 車型的套件，如運動車頂架、曜石黑防滾籠、Zone Lighting 區域照明系統等，整體配置幾乎與標準燃油車型無異，但為了區分兩者的不同，PHEV 車型改採用全新設計的 18 吋輪圈，而貨斗左方更擁有專屬的充電孔蓋設計。

Ranger是目前歐洲最暢銷的卡車，而 PHEV 車型同樣是透過 2.3 升 EcoBoost 汽油渦輪四缸引擎搭配電動馬達和電池組，雖然目前原廠並未公布其綜效輸出表現，不過官方宣稱其提供的扭力將比以往任何 Ranger 車型都還要優異。在續航里程方面，Ford 表示充滿一次電可行駛約 48 公里，同時具備 3.5 噸的拖曳能力，而貨斗內部也提供專屬的  Pro Power Onboard 電源插座，可直接為放置在車上的工具或者電器供電，在外出工作或者遊憩時更為便利。

Ford 預計將在今年底前將 Ranger PHEV 投入生產線，最快將於明年初開始於歐洲市場交車，至於其它海外市場原廠目前尚未透露。

在國內市場方面，其是近年皮卡市場興起的濫觴，自 2014 年起已經連續五年蟬聯運動休旅皮卡銷售冠軍，並於今年 6/13 正式導入全新世代 Ford Ranger，編成上劃分為五人座的 XLT 車型 (建議售價 133.8 萬元起) 以及 Wildtrak 車型 (建議售價 156.8 萬元起)，另外更首度導入 Raptor 高性能車型，建議售價為新臺幣 206.8 萬元起。

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