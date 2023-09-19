▲美規 2024 Mini Countryman

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第三代 Mini Countryman 將於北美市場推出。第三代 Countryman 首度於本月初在德國慕尼黑舉辦的 IAA Mobility 車展上公開亮相，官方初步主推純電動化車型。不過原廠目前尚未透露在北美市場提供的車型編成，但推測全車系將由德國工廠負責供應，提供 Countryman E 及 Countryman SE ALL4 兩款動力，其中 Countryman E 將搭載一組可產生 201 匹、250 牛頓米的前置電動馬達，其 WLTP 規範續航里程約為 462 公里；而 Countryman SE ALL4 則將配備雙電動馬達，可發揮出 308 匹、494 牛頓米最大綜效輸出，最大續航里程可達 433 公里。充電部分支援 22kWh 交流電或者 130kW 直流電進行充電。
第三代大改款 Countryman 與第三代 BMW X1 (以及 iX1 ) 共享 FAAR 平台打造，也因此讓車格從原本的都會跨界車轉型為更加純正的 SUV 血統。其車身尺碼長 4,433mm、寬 1,843mm、高 1,656mm，比起舊款還要多出 130mm 的車長及 60mm 車高。
車內搭載新一代車機系統 Mini Operating System 9，首度應用在 9.44 吋的超大型圓形霧控螢幕，其以 Android 開放原始碼計畫(AOSP) 為基礎所設計，具備多項新穎的功能，包括智慧助手、互聯網商城、全新導航系統等等。同時在取消方向盤後方的儀錶板後，其原有的資訊則被 HUD 抬頭顯示器取代。而排檔桿、啟動按鍵全部置於多媒體螢幕下方，而 5 組實體按鍵也是 Mini 一直以來堅持的設計，功能分別是電子手剎車、檔位、車輛啟閉、駕駛模式和音量控制。