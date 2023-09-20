▲亞洲最大之一 / 以「Destination Porsche」為概念　Porsche 台中展示中心正式開幕營運

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汎德永業汽車股份有限公司唐慕蓮董事長 (左) 與台灣保時捷總裁 Christian Nater (右) 合影。
台中保時捷中心坐落於台中市南區文心南路 545 號，由汎德永業集團營運管理，自 2021 年初開始興建，總使用面積達 4,538 坪；鋁合金外牆上設有 635 吋戶外 LED 牆，再結合寬大的玻璃帷幕，為室內帶來絕佳採光，並與四周的植栽綠意相伴。同時設有 Porsche Turbo Charging 直流電充電樁，為所有 E-Performance 車主提供高速充電服務，更強化大台中地區保時捷充電網絡。
內部採用的鋁製 LED 燈具完美結合了金屬與木質裝飾，呈現充滿競技感的「Racing Line」設計風格，開放式展示空間內陳列展示了多部 Porsche 車款；同時更斥資大舉購入德國最新頂規設備，並由原廠訓練與認證的專業技師團隊領銜，無論例行保養、零件更換或深度維修，讓車主從購車至售後服務都能有煥然一新的體驗。。
台中保時捷中心落成讓中台灣消費者可盡情享受保時捷精緻奢華氛圍，同時也象徵 Porsche 在國內的經銷商服務網絡達成了新的里程碑；在台灣保時捷 5 周年及品牌 75 周年之際，持續站穩在高級車市場的腳步並且成功刺激車輛銷售。