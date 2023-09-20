▲歡慶上市四周年　Toyota GR Supra 手排車型特惠限量開賣

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Toyota GR Supra 自 2019 年 9 月上市後，即憑藉優異的商品魅力與傳奇跑車血統，深獲台灣消費者的熱愛與迴響；為滿足廣大消費期待，和泰汽車於 2022 年 10 月 13 日發表六速手排等級 3.0T Premium MT，讓消費者能盡情享受人車合一的駕馭快感。
Toyota GR Supra 3.0T Premium MT 搭載六速手排變速箱，輕量化的設計不僅降低車重，更打造熱血的駕馭體驗；配備 iMT 智能換檔科技，讓換檔更順暢、加速更敏捷，透過偵測換檔時機並主動調整引擎轉速，實現更加平穩舒適的駕馭體驗；另包含AVS (Adaptive Variable Suspension) 可變阻尼控制系統與車輛穩定控制系統設定等，提升在激烈操駕時的可控性與側傾平衡，讓車主在享受駕馭樂趣之餘，更能體驗車輛操控極限。排檔座部分，更設計獨特球形排檔桿，讓車主方便從各角度抓握與操控，頂部綴飾的 GR 標誌，彰顯運動化形象，點燃車主的熱血跑魂。
GR Supra 一直是 Toyota 旗下性能車款代表，自 1978 年推出第一代車型以來，便以其直列六汽缸引擎、前置後驅傳動配置，贏得眾多粉絲的青睞，目前全新第五代 GR Supra 更是品牌專業賽車商品部門 GAZOO Racing，汲取豐富賽事經驗與技術所開發出來的性能跑車，賽道等級的調校讓操控更加精準，顧客更能充分體驗純粹的奔馳樂趣。