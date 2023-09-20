▲開啟品牌電動車時代　Volkswagen ID.4、ID.5 確定於 2024 下半年登台

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了解休旅車於市場的重要性，台灣福斯汽車宣布預計在 2024 年上半年，導入純電休旅 ID.4 和純電跑旅 ID.5，屆時將以德國原廠最新技術為標準，提供高續航里程、高功率輸出與快速充電配備，憑藉物有所值的電動車，達到消費者需求，展開純電新篇章。
以 MEB 平台為基礎的 ID.4 及 ID.5 一亮相即襲捲全球市場。兩純電休旅分別榮獲 Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) 五星最高評價，在美國高速公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety) 中，ID.4更摘下「最高安全獎項 TOP SAFETY PICK+」的桂冠，證明 Volkswagen ID. 系列頂尖實力。
為加快純電化的腳步，Volkswagen 計劃於 2026 年之前，注入 180 億歐元資金（約新台幣 5,900 億）於電動車生產及電池工廠。目前陣容包括 ID.2all 概念車、ID.3、ID.4、ID.5、品牌旗艦 ID.7 和純電商旅 ID. Buzz，並且陸續擴編 ID. 系列之性能車款 GTX，更為 ID. 系列量身訂製 APP550 全新電能驅動系統，予以強大性能、拓展產品編成，吸引車迷的喜愛。