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開啟品牌電動車時代　Volkswagen ID.4、ID.5 確定於 2024 下半年登台

▲開啟品牌電動車時代　Volkswagen ID.4、ID.5 確定於 2024 下半年登台
▲開啟品牌電動車時代　Volkswagen ID.4、ID.5 確定於 2024 下半年登台

7Car 小七車觀點

繼去年公布電動車策略後，台灣福斯今日 (9/20) 對外表示即將於 2024 年上半年導入 ID.4 與 ID.5，並將同步帶來性能版本 GTX 車型，布局台灣市場，開啟電動車時代。

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開啟品牌電動車時代　Volkswagen ID.4、ID.5 確定於 2024 下半年登台
開啟品牌電動車時代　Volkswagen ID.4、ID.5 確定於 2024 下半年登台
了解休旅車於市場的重要性，台灣福斯汽車宣布預計在 2024 年上半年，導入純電休旅 ID.4 和純電跑旅 ID.5，屆時將以德國原廠最新技術為標準，提供高續航里程、高功率輸出與快速充電配備，憑藉物有所值的電動車，達到消費者需求，展開純電新篇章。

開啟品牌電動車時代　Volkswagen ID.4、ID.5 確定於 2024 下半年登台
開啟品牌電動車時代　Volkswagen ID.4、ID.5 確定於 2024 下半年登台
以 MEB 平台為基礎的 ID.4 及 ID.5 一亮相即襲捲全球市場。兩純電休旅分別榮獲 Euro NCAP (European New Car Assessment Programme) 五星最高評價，在美國高速公路安全保險協會 (Insurance Institute for Highway Safety) 中，ID.4更摘下「最高安全獎項 TOP SAFETY PICK+」的桂冠，證明 Volkswagen ID. 系列頂尖實力。

開啟品牌電動車時代　Volkswagen ID.4、ID.5 確定於 2024 下半年登台
開啟品牌電動車時代　Volkswagen ID.4、ID.5 確定於 2024 下半年登台
為加快純電化的腳步，Volkswagen 計劃於 2026 年之前，注入 180 億歐元資金（約新台幣 5,900 億）於電動車生產及電池工廠。目前陣容包括 ID.2all 概念車、ID.3、ID.4、ID.5、品牌旗艦 ID.7 和純電商旅 ID. Buzz，並且陸續擴編 ID. 系列之性能車款 GTX，更為 ID. 系列量身訂製 APP550 全新電能驅動系統，予以強大性能、拓展產品編成，吸引車迷的喜愛。

開啟品牌電動車時代　Volkswagen ID.4、ID.5 確定於 2024 下半年登台
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AI倪珍報新聞