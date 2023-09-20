▲配備微調 美規 2024 Kia Niro 登場

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美規 2024 年式 Niro 車系登場。2024 年式 Niro 入門車型較以往增加 250 美元，外觀上保持不變，但取消 Fire Orange 火焰橘色塗裝。同時除了入門的 LX 車型之外，全車系後行李廂均增加雙層隔板的設計。配備表現方面，Niro LX 標準配備隔音擋風玻璃、後隱私玻璃和 16 吋鋁圈。中控台上則有 4.3 吋儀表行車資訊幕和 8 吋多媒體觸控螢幕，以及布質座椅、雙區恆溫空調系統和四顆揚聲器音響系統。安全配備部分在入門車型即有前方預防碰撞輔助、盲點偵測警示、車道維持輔助和車道偏離警示，和定速巡航、遠光燈輔助和離車警示等。
中階的 Niro EX 則新增加熱功能的布質混搭皮革前排座椅，駕駛座追加 10 向電動調整，以及自動雨刷感應、皮革包覆方向盤和含有 GPS 導航功能 10.25 吋觸控螢幕，另還有無線智慧手機充電板、第二排冷氣通風口和智慧鑰匙。安全上則提升更先進的前方防撞系統，含有汽車、行人和自行車者以及路口轉彎偵測功能，並有含低速跟車及靜止智慧巡航控制系統以及後方停車距離警示。
最頂規的 Touring 則擁有天窗、電動尾門和 18 吋鋁圈，並導入加熱方向盤以及加熱含通風功能皮革座椅，同時還具備環艙氣氛燈、鋁合金門檻踏板和 8 顆揚聲器 Harman Kardon 音響系統。
動力部分，美規 Niro 統一配備 1.6 升 Hybrid 油電混合動力，可提供 139 匹最大馬力和 264 牛頓米的峰值扭力，搭配 6 速雙離合器變速箱，可在 10.4 秒內從 0 加速到每小時 100 公里，最高時速則有每小時 165 公里的表現。