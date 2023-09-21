新店裕隆城下週開幕！「n7電動車」有望同步亮相　傳已組裝上百台

再會了，17 年來的魔術大空間代表！　一起回顧 Nissan Tiida 歷史吧！

▲再會了，17 年來的魔術大空間代表！　一起回顧 Nissan Tiida 歷史吧！
▲再會了，17 年來的魔術大空間代表！　一起回顧 Nissan Tiida 歷史吧！

7Car 小七車觀點

Nissan 總代理裕隆日產最近在官方網站上宣布 Tiida 車系即將在最後倒數 400 台完售後，正式停產而華麗謝幕，宣告這款家喻戶曉的熱門車型在市場上拼搏約 17 個年頭後，即將走入歷史。

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以「魔術大空間」打響名號的 Tiida 車系，於國內市場拼搏 17 個年頭，原廠日前宣布在最後 400 輛完售後，將停產走入歷史。
說起 Tiida 這個車款，許多人應該會想到電視廣告中，只要喊出「Tiida」便可將眼前物品便大，象徵 Tiida 具有優異的車內空間表現。從許多車主的心得，以及本站多次的體驗中，確實也發現 Tiida 在空間的規劃上相當出色。值此臨別之際，編輯部決定與讀者們一同回顧 Tiida 的歷史脈絡，作為此代表性國產車款的停產紀念。

Nissan Tiida J 智能 360 版
Nissan Tiida J 智能 360 版
7Car<小七車觀點> 在此時刻帶領讀者一同回顧 Tiida 車系歷史，並商借 Tiida J 智能 360 版再度體驗一番，作為對此車系的告別。
時間拉回到 2003 年，當時 Nissan 與 Renault 品牌間的合作關係才展開不久，開始將日本與法國的設計理念加以融合，而 Nissan 受到 Renault 的影響相當深遠，品牌注入更濃郁的法式風格，因此在當年 10 月東京車展時，Nissan 帶來 C-Note 概念車，有著不同於以往的嶄新設計風格，給人耳目一新的感受，而 C-Note 後來便成為 Nissan 開發第一代 Tiida 在造型上參考的雛形。

2003 年東京車展發表的 C-Note 概念車，乃是 Nissan 受到 Renault 啟發的合作成果之一。
C-Note 成為第一代 Tiida 的雛形，概念車與量產車相當接近。
經過不到 1 年的時間，Nissan 正式在 2004 年 9 月 29 日於日本發表代號 C11 的第一代 Tiida 五門掀背車，主打其車室縱向空間與該廠旗艦房車 Cima (即 Infiniti Q45) 相當，但車長卻控制在四米三之內，且其後排座椅可進行 24cm 的前後滑動幅度，乘坐 5 人狀態下，行李廂空間可在 289~463 公升之間切換，甚至更首度採用 HR15DE 這具接下來在 Renault-Nissan 聯盟中相當重要的新引擎，足見 Tiida 對品牌的重要性。約 1 個月後的 10 月 28 是，Tiida 四門房車版本在日本以 Tiida Latio 之名發表，其行李廂容量達到 467 公升。在此也為讀者們提供小知識，Tiida 的車名取自於英語 “tide”(浪潮) 之意，另外在沖繩語中則代表太陽，可說是承襲 Nissan Sunny 車系的太陽意涵，也期望可蔚為一股風潮。

第一代 Tiida 於 2004 年 9 月 29 日在日本問世。
Tiida 主打其車室縱向空間與該廠旗艦房車 Cima (即 Infiniti Q45) 相當，但車長卻控制在四米三之內，且其後排座椅可進行 24cm 的前後滑動幅度。
Nissan 打造 Tiida 當然不僅僅會在日本國內販售，而是規劃為全球戰略車，因此 2005 年 4 月起，Tiida 開始在中國大陸及許多海外市場陸續上市，2006 年 1 月以 Versa 之名發表北美規格，2007 年 1 月甚至導入部分歐洲市場，截至 2008 年 4 月 2 日時，Tiida 創下全球累積售出 100 萬輛的表現，銷售橫跨 165 國。

Tiida 成為全球戰略車，問世不到 3 年及創下全球累積銷量 100 萬輛的佳績，圖為北美規格的 Versa。
在了解 Tiida 從日本出發，走向全球成為品牌重要的戰略車後，接下來就來聊聊 Tiida 與國內市場長達 17 年餘歷史的淵源與發展。時序回到 2006 年，當時裕隆日產汽車旗下主要的國產中小型車包括 Sentra 及 March 兩款，前者為標準的日門房車，後者為小型掀背車，獨缺符合當今認知 C-Segment 左右尺碼的掀背車款，因此自日本發表 Tiida 之後，該廠便著手導入國產化事宜，終於在 2006 年 6 月 8 日正式推出，一口氣提供五門掀背與四門房車兩種選擇，主打「魔術大空間」一炮而紅，設定每月販售目標為 1,800 輛。

Nissan Tiida
Nissan Tiida
Nissan 總代理裕隆日產汽車選在 2006 年 6 月 8 日正式推出國產 Tiida，同步供應圖中的四門房車，與五門掀背版本。
從此之後，Tiida 兩種車型屢屢創下優異的銷售表現，其廣告不僅深得人心，也轉換為極高的能見度，而裕隆日產也不斷針對配備水準進行提升，推出豐富的特仕車，延續強悍的市場競爭力。在上市不到半年時的 2006 年 11 月 9 日，便推出搭載空力套件的 Tiida SR 勁裝空力版，五門掀背車型還多出尾門飾板。

Nissan Tiida SR 勁裝空力版
Nissan Tiida SR 勁裝空力版
裕隆日產在 Tiida 上市不到半年時的 2006 年 11 月 9 日，便推出搭載空力套件的 Tiida SR 勁裝空力版，五門掀背車型還多出尾門飾板。
面對金融海嘯及國際油價高漲等議題，2009 年 10 月 15 日時，裕隆日產發表 2010 年式 Tiida，增加 Eco-Driving 節能輔助視窗，讓駕駛更易於掌握燃油經濟性。

2009 年 10 月 15 日時，裕隆日產發表 2010 年式 Tiida，增加 Eco-Driving 節能輔助視窗，讓駕駛更易於掌握燃油經濟性。
Tiida 個性化的腳步不止於 SR 勁裝空力版，在 2010 年 3 月 13 日時，裕隆日產推出 Tiida Z 版本，增加包括前、後下氣壩、左右側裙、後擾流尾翼的 Z 版空力套件。

Tiida Z 配備前、後下氣壩、左右側裙、後擾流尾翼的 Z 版空力套件，於 2010 年 3 月 13 日發表。
第一代 Tiida 經歷 6 年多的發展後，Nissan 原廠選在 2011 年 4 月 18 日於上海車展首發代號 C12 的第二代 Tiida。而國內總代理裕隆日產則是在同年 6 月 2 日發表第一代 Tiida 尾聲的 Mr.Tiida 特仕車，內外融入英倫黑灰格紋，車外後視鏡加入 LED 方向燈。

Nissan Tiida Mr.Tiida 特仕車
Nissan Tiida Mr.Tiida 特仕車
第一代 Tiida 即便進入產品週期尾聲，裕隆日產還是推出 Mr.Tiida 特仕車，內外融入英倫黑灰格紋，車外後視鏡加入 LED 方向燈。
經過一年多的準備，裕隆日產選在 2012 年 12 月 19 日發表稱為 Big Tiida 的第二代 Tiida，除了提供 HR16DE 自然進氣引擎外，更首度導入 185ps 最大馬力的 DIG Turbo 渦輪版，也在高階車型首見 AVM 環景影像系統。

Nissan Big Tiida
Nissan Big Tiida
第二代 Tiida 在國內初期稱為 Big Tiida，不僅首度導入渦輪動力，也在高階車型首見 AVM 環景影像系統。
在上市之後，Tiida 持續創下暢銷熱潮，獲得 2013 年上半年國內掀背車銷售冠軍，因此裕隆日產選在 2013 年 8 月 29 日推出 Tiida SR 冠軍特仕車，加裝運動套件，Turbo 車型還升級 17 吋燻黑鋁圈及運動化懸吊。

Nissan Big Tiida SR
Nissan Big Tiida SR
Tiida 榮獲 2013 年上半年掀背車銷售冠軍，因此推出 Tiida SR 冠軍特仕車，加裝運動套件，Turbo 車型還升級 17 吋燻黑鋁圈及運動化懸吊。
隨著市場上的其他車款的競爭，裕隆日產也不斷強化 Big Tiida 的配備水準，在 2014 年 1 月 2 日推出 2014 年式 Big Tiida，新增電動收摺後視鏡、3D 體感紓壓皮椅、前座高級頭枕及後座蝴蝶頭枕。

2014 年式 Tiida 新增電動收摺後視鏡、3D 體感紓壓皮椅、前座高級頭枕及後座蝴蝶頭枕等配備，強化舒適體驗。
2014 年 6 月 3日，裕隆日產推出限量 500 台的 Big Tiida SR 限量版，配備賽車型前導流板、動感車身左右側裙、類氣壩後導流飾板與風動導流尾翼等五件式運動化空力套件，並新增耀眼 LED 日行燈與 LED 後視鏡，內裝搭配三幅式真皮透氣方向盤、時尚類鈦銀飾板、紅色跑車化縫線與 SR 限量版專屬腳踏墊。

Big Tiida SR 限量版僅供應 500 輛，配備賽車型前導流板、動感車身左右側裙、類氣壩後導流飾板與風動導流尾翼等五件式運動化空力套件，並新增耀眼 LED 日行燈與 LED 後視鏡，內裝搭配三幅式真皮透氣方向盤、時尚類鈦銀飾板、紅色跑車化縫線與 SR 限量版專屬腳踏墊。
2015 年 6 月 8 日，裕隆日產推出限量 300 台的 Tiida SR 奔放版，擁有西班牙橘新車色及專屬外觀套件。

2015 年 6 月 8 日登場的 Tiida SR 奔放版僅販售 300 輛，擁有西班牙橘新車色及專屬外觀套件。
2016 年 3 月 4 日，裕隆日產推出 Big Tiida Turbo 超級馬力版，配備金屬踏板三件組及不鏽鋼排氣尾管。另外也同步推出自然進氣的旗艦環景版，配備 AVM 360° 環景影像監控系統。

Big Tiida Turbo 超級馬力版配備金屬踏板三件組及不鏽鋼排氣尾管。
2016 年 10 月 13 日，裕隆日產推出 Big Tiida 影音安全特仕車，配備與 Panasonic 合作開發的 7 吋高畫質觸控顯示螢幕，支援倒車影像、四輪獨立胎壓顯示、衛星導航、手機投影、藍芽音樂連線與數位電視功能。

Big Tiida 影音安全特仕車配備與 Panasonic 合作開發的 7 吋高畫質觸控顯示螢幕，支援倒車影像、四輪獨立胎壓顯示、衛星導航、手機投影、藍芽音樂連線與數位電視功能。
歷經約莫 4 年半的努力，Big Tiida 車系在 2017 年 4 月 13 日迎接了中期改款，改稱為 iTiida，外觀換上嶄新的頭尾設計，延續其市場競爭實力。

第二代 Tiida 的中期改款版本於 2017 年 4 月 13 日發表，原廠改稱為 iTiida。
2017 年 10 月 6 日，裕隆日產推出 iTiida SR 特仕車，加裝 6 件式跳色設計空力套件組，較過去的 SR 車型增添更多跨界個性元素。

iTiida SR 特仕車所搭載的 6 件式跳色設計空力套件組，較過去的 SR 車型增添更多跨界個性元素。
2017 年 12 月 4 日，裕隆日產推出 2018 年式 iTiida，高階車型導入 BSW 盲點警示系統及 RCTA 後方車側警示系統，提升其預防碰撞的安全性。

2018 年式 iTiida 在高階車型導入 BSW 盲點警示系統及 RCTA 後方車側警示系統，提升其預防碰撞的安全性。
2018 年 5 月，裕隆日產停產四門版 Tiida，車系簡化為五門掀背單一車身形式。同年 9 月 26 日，裕隆日產推出 2019 年式 Tiida，將 6 具 SRS 輔助氣囊、VDC 車輛動態穩定系統、TCS 循跡防滑系統列為標準配備，旗艦版以上更擁有 DOA 車門開啟警示系統。

自 2019 年式起，Tiida 車系將 6 具 SRS 輔助氣囊、VDC 車輛動態穩定系統、TCS 循跡防滑系統列為標準配備，旗艦版以上更擁有 DOA 車門開啟警示系統。
2019 年 4 月 3 日，裕隆日產推出 Tiida 魔鏡特仕版，搭載全新 Xmiro 電子智慧後視鏡。

目前市場上流行的電子後視鏡，在 2019 年 4 月 3 日時便出現在 Tiida 魔鏡特仕版上。
2019 年 12 月 5 日，裕隆日產推出 2020 年式 Tiida，搭載智行車聯系統，提供車輛防盜、遠端定位尋車、遠端車門上解鎖以及即時行車資訊推播等四大功能。同年 3 月 4 日，裕隆日產推出 Tiida 智能 360 版，導入 Nissan Safety Shield 360 安全科技，包括 LDW 車道偏離警示系統、 FCW 前方碰撞警示系統、PDW 行人偵測警示系統及 AVM 360 度環景影像系統，另外也加入了 Smart HUD 的智慧抬頭顯示器。隨後在 5 月 5 日又帶來升級 6 具 JBL 揚聲器的 Tiida 響樂特仕車。

2020 年式 Tiida 強化聯網與安全機能。
2021 年 2 月 5 日，裕隆日產推出了 2021 年式的 Tiida，換上了第五代 X-CVT 無段變速系統，多了一個子行星齒輪設計，變速比為 8.7，可讓燃油經濟性增加 3%，傳動效率增加 5%，且還有 Sport 模式可以切換。此外，也增加具前後行車記錄器功能的 X-miro 電子智慧後視鏡，車載娛樂主機加入 Apple CarPlay 與 Android Auto 的智慧手機連接功能。

Nissan Tiida
Nissan Tiida
2021 年式的 Tiida 在變速系統上進行變革，也強化科技配備水準。
2021 年 7 月 5 日，裕隆日產推出與 Nissan 日本原廠御用的改裝跟賽事品牌 Autech 合作開發的 Tiida J 車型。外觀擁有 V-Motion 2.1 鑽石切工水箱護罩，前保險桿採用更銳利的線條，頭燈及前霧燈均升級為 LED 光源，足踏 16 吋雙色切削式光雕鋁圈，車內擁有暗紅色雙色內裝與菱格紋低反光飾板。

Nissan Tiida J
Nissan Tiida J
裕隆日產與 Nissan 日本原廠御用的改裝跟賽事品牌 Autech 合作，開發出 Tiida J 車型。
2022 年 3 月 31 日，裕隆日產針對 Tiida J 增加了限量 100 輛的黑爵士車型，建議售價新台幣 75.5 萬元起，外觀擁有 LED 頭燈組、LED 前霧燈及爵士黑水箱護罩，內裝搭載王者之聲套件組，包括 NVH 車艙寧靜工程、DSP 沉浸式數位音效系統及 JBL 聲動揚聲器。此乃 Tiida 車系在國內的最後一次更動。

2022 年 3 月 31 日，裕隆日產最後一次針對 Tiida 車系進行更新，發表限量 100 輛的黑爵士車型。
回首過去 17 年，Tiida 的到來不僅讓裕隆日產在市場上獲得強勁的銷售動能，也成為 18 萬車主生活中的回憶製造機器，陪伴許多民眾走過人生的不同階段，如今將正式停產走入歷史，相信 Tiida 這段時間的故事會留存在許多人的記憶裡面，未來會有什麼新車接替其地位？就讓我們一起等待吧！

再會了，17 年來的魔術大空間代表。

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