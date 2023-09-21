▲再會了，17 年來的魔術大空間代表！　一起回顧 Nissan Tiida 歷史吧！

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以「魔術大空間」打響名號的 Tiida 車系，於國內市場拼搏 17 個年頭，原廠日前宣布在最後 400 輛完售後，將停產走入歷史。說起 Tiida 這個車款，許多人應該會想到電視廣告中，只要喊出「Tiida」便可將眼前物品便大，象徵 Tiida 具有優異的車內空間表現。從許多車主的心得，以及本站多次的體驗中，確實也發現 Tiida 在空間的規劃上相當出色。值此臨別之際，編輯部決定與讀者們一同回顧 Tiida 的歷史脈絡，作為此代表性國產車款的停產紀念。
7Car<小七車觀點> 在此時刻帶領讀者一同回顧 Tiida 車系歷史，並商借 Tiida J 智能 360 版再度體驗一番，作為對此車系的告別。時間拉回到 2003 年，當時 Nissan 與 Renault 品牌間的合作關係才展開不久，開始將日本與法國的設計理念加以融合，而 Nissan 受到 Renault 的影響相當深遠，品牌注入更濃郁的法式風格，因此在當年 10 月東京車展時，Nissan 帶來 C-Note 概念車，有著不同於以往的嶄新設計風格，給人耳目一新的感受，而 C-Note 後來便成為 Nissan 開發第一代 Tiida 在造型上參考的雛形。
2003 年東京車展發表的 C-Note 概念車，乃是 Nissan 受到 Renault 啟發的合作成果之一。
C-Note 成為第一代 Tiida 的雛形，概念車與量產車相當接近。經過不到 1 年的時間，Nissan 正式在 2004 年 9 月 29 日於日本發表代號 C11 的第一代 Tiida 五門掀背車，主打其車室縱向空間與該廠旗艦房車 Cima (即 Infiniti Q45) 相當，但車長卻控制在四米三之內，且其後排座椅可進行 24cm 的前後滑動幅度，乘坐 5 人狀態下，行李廂空間可在 289~463 公升之間切換，甚至更首度採用 HR15DE 這具接下來在 Renault-Nissan 聯盟中相當重要的新引擎，足見 Tiida 對品牌的重要性。約 1 個月後的 10 月 28 是，Tiida 四門房車版本在日本以 Tiida Latio 之名發表，其行李廂容量達到 467 公升。在此也為讀者們提供小知識，Tiida 的車名取自於英語 “tide”(浪潮) 之意，另外在沖繩語中則代表太陽，可說是承襲 Nissan Sunny 車系的太陽意涵，也期望可蔚為一股風潮。
第一代 Tiida 於 2004 年 9 月 29 日在日本問世。
Tiida 主打其車室縱向空間與該廠旗艦房車 Cima (即 Infiniti Q45) 相當，但車長卻控制在四米三之內，且其後排座椅可進行 24cm 的前後滑動幅度。Nissan 打造 Tiida 當然不僅僅會在日本國內販售，而是規劃為全球戰略車，因此 2005 年 4 月起，Tiida 開始在中國大陸及許多海外市場陸續上市，2006 年 1 月以 Versa 之名發表北美規格，2007 年 1 月甚至導入部分歐洲市場，截至 2008 年 4 月 2 日時，Tiida 創下全球累積售出 100 萬輛的表現，銷售橫跨 165 國。
Tiida 成為全球戰略車，問世不到 3 年及創下全球累積銷量 100 萬輛的佳績，圖為北美規格的 Versa。在了解 Tiida 從日本出發，走向全球成為品牌重要的戰略車後，接下來就來聊聊 Tiida 與國內市場長達 17 年餘歷史的淵源與發展。時序回到 2006 年，當時裕隆日產汽車旗下主要的國產中小型車包括 Sentra 及 March 兩款，前者為標準的日門房車，後者為小型掀背車，獨缺符合當今認知 C-Segment 左右尺碼的掀背車款，因此自日本發表 Tiida 之後，該廠便著手導入國產化事宜，終於在 2006 年 6 月 8 日正式推出，一口氣提供五門掀背與四門房車兩種選擇，主打「魔術大空間」一炮而紅，設定每月販售目標為 1,800 輛。
Nissan 總代理裕隆日產汽車選在 2006 年 6 月 8 日正式推出國產 Tiida，同步供應圖中的四門房車，與五門掀背版本。從此之後，Tiida 兩種車型屢屢創下優異的銷售表現，其廣告不僅深得人心，也轉換為極高的能見度，而裕隆日產也不斷針對配備水準進行提升，推出豐富的特仕車，延續強悍的市場競爭力。在上市不到半年時的 2006 年 11 月 9 日，便推出搭載空力套件的 Tiida SR 勁裝空力版，五門掀背車型還多出尾門飾板。
裕隆日產在 Tiida 上市不到半年時的 2006 年 11 月 9 日，便推出搭載空力套件的 Tiida SR 勁裝空力版，五門掀背車型還多出尾門飾板。面對金融海嘯及國際油價高漲等議題，2009 年 10 月 15 日時，裕隆日產發表 2010 年式 Tiida，增加 Eco-Driving 節能輔助視窗，讓駕駛更易於掌握燃油經濟性。
2009 年 10 月 15 日時，裕隆日產發表 2010 年式 Tiida，增加 Eco-Driving 節能輔助視窗，讓駕駛更易於掌握燃油經濟性。Tiida 個性化的腳步不止於 SR 勁裝空力版，在 2010 年 3 月 13 日時，裕隆日產推出 Tiida Z 版本，增加包括前、後下氣壩、左右側裙、後擾流尾翼的 Z 版空力套件。
Tiida Z 配備前、後下氣壩、左右側裙、後擾流尾翼的 Z 版空力套件，於 2010 年 3 月 13 日發表。第一代 Tiida 經歷 6 年多的發展後，Nissan 原廠選在 2011 年 4 月 18 日於上海車展首發代號 C12 的第二代 Tiida。而國內總代理裕隆日產則是在同年 6 月 2 日發表第一代 Tiida 尾聲的 Mr.Tiida 特仕車，內外融入英倫黑灰格紋，車外後視鏡加入 LED 方向燈。
第一代 Tiida 即便進入產品週期尾聲，裕隆日產還是推出 Mr.Tiida 特仕車，內外融入英倫黑灰格紋，車外後視鏡加入 LED 方向燈。經過一年多的準備，裕隆日產選在 2012 年 12 月 19 日發表稱為 Big Tiida 的第二代 Tiida，除了提供 HR16DE 自然進氣引擎外，更首度導入 185ps 最大馬力的 DIG Turbo 渦輪版，也在高階車型首見 AVM 環景影像系統。
第二代 Tiida 在國內初期稱為 Big Tiida，不僅首度導入渦輪動力，也在高階車型首見 AVM 環景影像系統。在上市之後，Tiida 持續創下暢銷熱潮，獲得 2013 年上半年國內掀背車銷售冠軍，因此裕隆日產選在 2013 年 8 月 29 日推出 Tiida SR 冠軍特仕車，加裝運動套件，Turbo 車型還升級 17 吋燻黑鋁圈及運動化懸吊。
Tiida 榮獲 2013 年上半年掀背車銷售冠軍，因此推出 Tiida SR 冠軍特仕車，加裝運動套件，Turbo 車型還升級 17 吋燻黑鋁圈及運動化懸吊。隨著市場上的其他車款的競爭，裕隆日產也不斷強化 Big Tiida 的配備水準，在 2014 年 1 月 2 日推出 2014 年式 Big Tiida，新增電動收摺後視鏡、3D 體感紓壓皮椅、前座高級頭枕及後座蝴蝶頭枕。
2014 年式 Tiida 新增電動收摺後視鏡、3D 體感紓壓皮椅、前座高級頭枕及後座蝴蝶頭枕等配備，強化舒適體驗。2014 年 6 月 3日，裕隆日產推出限量 500 台的 Big Tiida SR 限量版，配備賽車型前導流板、動感車身左右側裙、類氣壩後導流飾板與風動導流尾翼等五件式運動化空力套件，並新增耀眼 LED 日行燈與 LED 後視鏡，內裝搭配三幅式真皮透氣方向盤、時尚類鈦銀飾板、紅色跑車化縫線與 SR 限量版專屬腳踏墊。
Big Tiida SR 限量版僅供應 500 輛，配備賽車型前導流板、動感車身左右側裙、類氣壩後導流飾板與風動導流尾翼等五件式運動化空力套件，並新增耀眼 LED 日行燈與 LED 後視鏡，內裝搭配三幅式真皮透氣方向盤、時尚類鈦銀飾板、紅色跑車化縫線與 SR 限量版專屬腳踏墊。2015 年 6 月 8 日，裕隆日產推出限量 300 台的 Tiida SR 奔放版，擁有西班牙橘新車色及專屬外觀套件。
2015 年 6 月 8 日登場的 Tiida SR 奔放版僅販售 300 輛，擁有西班牙橘新車色及專屬外觀套件。2016 年 3 月 4 日，裕隆日產推出 Big Tiida Turbo 超級馬力版，配備金屬踏板三件組及不鏽鋼排氣尾管。另外也同步推出自然進氣的旗艦環景版，配備 AVM 360° 環景影像監控系統。
Big Tiida Turbo 超級馬力版配備金屬踏板三件組及不鏽鋼排氣尾管。2016 年 10 月 13 日，裕隆日產推出 Big Tiida 影音安全特仕車，配備與 Panasonic 合作開發的 7 吋高畫質觸控顯示螢幕，支援倒車影像、四輪獨立胎壓顯示、衛星導航、手機投影、藍芽音樂連線與數位電視功能。
Big Tiida 影音安全特仕車配備與 Panasonic 合作開發的 7 吋高畫質觸控顯示螢幕，支援倒車影像、四輪獨立胎壓顯示、衛星導航、手機投影、藍芽音樂連線與數位電視功能。歷經約莫 4 年半的努力，Big Tiida 車系在 2017 年 4 月 13 日迎接了中期改款，改稱為 iTiida，外觀換上嶄新的頭尾設計，延續其市場競爭實力。
第二代 Tiida 的中期改款版本於 2017 年 4 月 13 日發表，原廠改稱為 iTiida。2017 年 10 月 6 日，裕隆日產推出 iTiida SR 特仕車，加裝 6 件式跳色設計空力套件組，較過去的 SR 車型增添更多跨界個性元素。
iTiida SR 特仕車所搭載的 6 件式跳色設計空力套件組，較過去的 SR 車型增添更多跨界個性元素。2017 年 12 月 4 日，裕隆日產推出 2018 年式 iTiida，高階車型導入 BSW 盲點警示系統及 RCTA 後方車側警示系統，提升其預防碰撞的安全性。
2018 年式 iTiida 在高階車型導入 BSW 盲點警示系統及 RCTA 後方車側警示系統，提升其預防碰撞的安全性。2018 年 5 月，裕隆日產停產四門版 Tiida，車系簡化為五門掀背單一車身形式。同年 9 月 26 日，裕隆日產推出 2019 年式 Tiida，將 6 具 SRS 輔助氣囊、VDC 車輛動態穩定系統、TCS 循跡防滑系統列為標準配備，旗艦版以上更擁有 DOA 車門開啟警示系統。
自 2019 年式起，Tiida 車系將 6 具 SRS 輔助氣囊、VDC 車輛動態穩定系統、TCS 循跡防滑系統列為標準配備，旗艦版以上更擁有 DOA 車門開啟警示系統。2019 年 4 月 3 日，裕隆日產推出 Tiida 魔鏡特仕版，搭載全新 Xmiro 電子智慧後視鏡。
目前市場上流行的電子後視鏡，在 2019 年 4 月 3 日時便出現在 Tiida 魔鏡特仕版上。2019 年 12 月 5 日，裕隆日產推出 2020 年式 Tiida，搭載智行車聯系統，提供車輛防盜、遠端定位尋車、遠端車門上解鎖以及即時行車資訊推播等四大功能。同年 3 月 4 日，裕隆日產推出 Tiida 智能 360 版，導入 Nissan Safety Shield 360 安全科技，包括 LDW 車道偏離警示系統、 FCW 前方碰撞警示系統、PDW 行人偵測警示系統及 AVM 360 度環景影像系統，另外也加入了 Smart HUD 的智慧抬頭顯示器。隨後在 5 月 5 日又帶來升級 6 具 JBL 揚聲器的 Tiida 響樂特仕車。
2020 年式 Tiida 強化聯網與安全機能。2021 年 2 月 5 日，裕隆日產推出了 2021 年式的 Tiida，換上了第五代 X-CVT 無段變速系統，多了一個子行星齒輪設計，變速比為 8.7，可讓燃油經濟性增加 3%，傳動效率增加 5%，且還有 Sport 模式可以切換。此外，也增加具前後行車記錄器功能的 X-miro 電子智慧後視鏡，車載娛樂主機加入 Apple CarPlay 與 Android Auto 的智慧手機連接功能。
2021 年式的 Tiida 在變速系統上進行變革，也強化科技配備水準。2021 年 7 月 5 日，裕隆日產推出與 Nissan 日本原廠御用的改裝跟賽事品牌 Autech 合作開發的 Tiida J 車型。外觀擁有 V-Motion 2.1 鑽石切工水箱護罩，前保險桿採用更銳利的線條，頭燈及前霧燈均升級為 LED 光源，足踏 16 吋雙色切削式光雕鋁圈，車內擁有暗紅色雙色內裝與菱格紋低反光飾板。
裕隆日產與 Nissan 日本原廠御用的改裝跟賽事品牌 Autech 合作，開發出 Tiida J 車型。2022 年 3 月 31 日，裕隆日產針對 Tiida J 增加了限量 100 輛的黑爵士車型，建議售價新台幣 75.5 萬元起，外觀擁有 LED 頭燈組、LED 前霧燈及爵士黑水箱護罩，內裝搭載王者之聲套件組，包括 NVH 車艙寧靜工程、DSP 沉浸式數位音效系統及 JBL 聲動揚聲器。此乃 Tiida 車系在國內的最後一次更動。
2022 年 3 月 31 日，裕隆日產最後一次針對 Tiida 車系進行更新，發表限量 100 輛的黑爵士車型。回首過去 17 年，Tiida 的到來不僅讓裕隆日產在市場上獲得強勁的銷售動能，也成為 18 萬車主生活中的回憶製造機器，陪伴許多民眾走過人生的不同階段，如今將正式停產走入歷史，相信 Tiida 這段時間的故事會留存在許多人的記憶裡面，未來會有什麼新車接替其地位？就讓我們一起等待吧！
再會了，17 年來的魔術大空間代表。