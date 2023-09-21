▲發表再等等 Škoda 公布新一代 Superb & Kodiaq 完成寒、熱帶道路實測

我是廣告 請繼續往下閱讀
Škoda 透露全新一代 Superb & Kodiaq 在開發過程均完成在北極和亞利桑那州等嚴苛環境下進行實測。全新一代 Superb & Kodiaq 分別在北極和亞利桑那州測試，原廠測試團隊在新車發表前 4 年便開始進行虛擬測試，實際測試大約在 2 年前開始進行。Kodiaq 和 Superb 在這兩年內行駛超過 100 萬公里，透過在實驗台和實驗室中進行耐久度和材料來模擬 40 年的實際使用情況。
這兩款新車均在經過攝氏 -30 至 50 度的環境下實測，不僅於北極圈內行駛，同時還前往美國亞利桑那州、西班牙和非洲等地。甚至前往奧地利阿爾卑斯山收集在高山公路行駛時面對 13% 的坡道，讓開發團隊研究新車的煞車效率和散熱表現。在不同的氣候測試之下也幫助Škoda 評估最新型的插電式混合動力的散熱性能，原廠指出兩款新車均將提供超過 100 公里純電續航里程。
第四代 Superb 車系將持續提供 Limo 房車以及 Combi 旅行車，將換上全新設計的前後 LED 燈組，Limo 房車還行李廂蓋鴨尾的設計，有望是 Sportline 車型的配件，而 Combi 旅行版則擁有平直的車頂線條，同時在空間佈局上還會有更多的靈活性，Škoda 更指出全新一代 Superb 將重新定義在舒適性和空間方面的標準，依照往年的表現來看應能延續相當優異的實用機能表現。
第二代 Kodiaq也將採用品牌最新的家族式語言，相較於房車會有更加獨特的特徵，而原廠也強調其在安全性、技術和多功能性都將提升至另一個層級的水準。動力部分，全新Superb 及 Kodiaq 車系都將搭載汽油、柴油引擎，同時提供插電式混合動力 PHEV 和輕型混合動力 Mild-Hybrid 的選擇，新車首批交車時間最快將在今年底或者 2024 年初。
新一代 Superb 將不再捷克生產，原廠預計將產線在轉移到斯洛伐克 Bratislava 工廠生產，將和新一代 Passat 一起組裝。而 Kodiaq 則將持續在 Kvasiny 工廠生產。