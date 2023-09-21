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發表再等等 Škoda 公布新一代 Superb & Kodiaq 完成寒、熱帶道路實測

▲發表再等等 Škoda 公布新一代 Superb & Kodiaq 完成寒、熱帶道路實測
▲發表再等等 Škoda 公布新一代 Superb & Kodiaq 完成寒、熱帶道路實測

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Škoda 近來不斷的預告全新一代 Superb & Kodiaq 兩款新車將在今年秋季陸續登場，近日又再度釋出兩款新車已接受嚴苛的道路環境實測來驗證在酷寒及炙熱的環境下的用車表現。

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Škoda 透露全新一代 Superb & Kodiaq 在開發過程均完成在北極和亞利桑那州等嚴苛環境下進行實測。
全新一代 Superb & Kodiaq 分別在北極和亞利桑那州測試，原廠測試團隊在新車發表前 4 年便開始進行虛擬測試，實際測試大約在 2 年前開始進行。Kodiaq 和 Superb 在這兩年內行駛超過 100 萬公里，透過在實驗台和實驗室中進行耐久度和材料來模擬 40 年的實際使用情況。

這兩款新車均在經過攝氏 -30 至 50 度的環境下實測，不僅於北極圈內行駛，同時還前往美國亞利桑那州、西班牙和非洲等地。甚至前往奧地利阿爾卑斯山收集在高山公路行駛時面對 13% 的坡道，讓開發團隊研究新車的煞車效率和散熱表現。在不同的氣候測試之下也幫助Škoda 評估最新型的插電式混合動力的散熱性能，原廠指出兩款新車均將提供超過 100 公里純電續航里程。

第四代 Superb 車系將持續提供 Limo 房車以及 Combi 旅行車，將換上全新設計的前後 LED 燈組，Limo 房車還行李廂蓋鴨尾的設計，有望是 Sportline 車型的配件，而 Combi 旅行版則擁有平直的車頂線條，同時在空間佈局上還會有更多的靈活性，Škoda 更指出全新一代 Superb 將重新定義在舒適性和空間方面的標準，依照往年的表現來看應能延續相當優異的實用機能表現。

第二代 Kodiaq也將採用品牌最新的家族式語言，相較於房車會有更加獨特的特徵，而原廠也強調其在安全性、技術和多功能性都將提升至另一個層級的水準。動力部分，全新Superb 及 Kodiaq 車系都將搭載汽油、柴油引擎，同時提供插電式混合動力 PHEV 和輕型混合動力 Mild-Hybrid 的選擇，新車首批交車時間最快將在今年底或者 2024 年初。

新一代 Superb 將不再捷克生產，原廠預計將產線在轉移到斯洛伐克 Bratislava 工廠生產，將和新一代 Passat 一起組裝。而 Kodiaq 則將持續在 Kvasiny 工廠生產。

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AI倪珍報新聞