▲轉型純電前最後嘶吼！新臺幣 575 萬元起　Jaguar F-Type R 75 正式抵臺亮相

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Jaguar F-Type R 75 享有專屬的輪供金屬銘牌、燻黑廠徽及車型字樣、20 吋黑色五輻式及 10 輻式鋁圈等；內裝則施有 F-Type 輪廓的金屬門檻飾版等。Taiwan Limited Edition 特仕車型則享有 Firesand Orange 專屬車色、SV Bespoke 專屬銘版、車門金屬門檻飾板含專屬設計圖樣、暗色車窗玻璃、Meridian 環繞音響系統、20 吋 10 輻 1066 式亮黑色輪圈等。
動力方面搭載 5.0L AJ133 機械增壓 V 型 8 缸汽油引擎，配上 8 速 ZF 8HP Quickshift 手自排變速箱以及全時四輪驅動，擁有 575PS 最大馬力以及 700Nm 峰值扭力，在短短 3.5 秒內完成 100km/h 加速，電子限速高達 300 公里，當 加速時，排氣系統中的閥門將會打開並改變排氣路徑，從而釋放出獨特駕馭體驗中的標誌性咆哮聲。
Jaguar 於1948年倫敦車展上揭露了最具代表性的 XK 120，憑著超流線的車體造型以及性能強勁的 3.4L XK 直六引擎，使其擁有 200 公里的最高極速，在當年被評為市場上最速量產車；隨後 E-Type 於 1961 年正式亮相，跨時代的曲線更傳聞讓 Enzo Ferrari 將其稱之為 “世界上最美麗的汽車”，在各大拍賣會上一直都收藏家們的目光焦點。2021 年時 Jaguar Land Rover 正式宣布 Reimagine 品牌策略，將在 2025 年時轉型為全電動豪華品牌，也代表著汽油跑車時代正式完結。