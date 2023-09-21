▲品牌首款純電 SUV　Škoda Enyaq iV 於臺灣亮相

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Enyaq iV 作為創廠 125 年的首部電動車，外觀上承襲當代 Škoda 家族設計風格，整體線條銳利而顯眼，頭燈採用 LED 設計，保險桿上方飾蓋施以彷若燃油車型的直瀑式設計，外框採用黑色點綴，下氣壩運用蜂巢紋路手法，車側後視鏡底座安置於門板上方，車頂配有行李架，足踏雙色輪圈，車尾也具備 ㄈ 字形 LED 導光條式尾燈，尾門中央擁有 ŠKODA 字樣，後雨刷為隱藏式設計，風阻係數為 0.27Cd。
Enyaq Coupé iV 在車身前半段與 Enyaq iV 相仿，B 柱後採用更流線的斜背造型，風阻係數自標準版本的 0.27Cd 降至 0.234Cd，車長較標準版長 4mm 為 4,653mm，車高多出 1mm 為 1,617mm，車寬同為 1,879mm，軸距同為 2,765mm。
Enyaq iV 車系運用羊毛、棕櫚葉及回收寶特瓶等永續材料製作，配置 5.3 吋數位儀錶板及 13 吋中控台多媒體觸控螢幕，也搭載抬頭顯示器、KESSY GO 免鑰匙系統、LED 座艙氣氛燈及雙區恆溫空調等，原廠宣稱收納機能承襲 Škoda 聰明而便利的傳統。而在 Sportline 車型上則統一配置黑色頂篷、類碳纖維飾板、一體式 Suedia 運動化座椅，RS 車型則升級配備 RS 字樣的運動化座椅、三幅式多功能加熱 RS 方向盤等。
動力系統方面，Enyaq iV 80x 車型採用 82kWh 鋰電池組配上全時四輪驅動雙馬達，擁有 196kW 最大輸出，在 WLTP 規範下可達到約 524 公里的最大續航力。RS 車型最大輸出提升至 220kW，0-100km/h 加速可在 6.5 秒內完成，續航里程則因性能提升而縮短至 517 公里。
Škoda 將依循 ‘NEXT LEVEL – ŠKODA STRATEGY 2030’ 品牌策略，在 2030 年底前至少推出 3 款全新的純電動車，並將該廠在歐洲市場所販售的所有車輛中，電動車銷售佔比提昇至 50%~70%，以利達成 2030 年時較 2020 年產品排放數字降低 50% 的目標。iV 電動化車款為近年 Škoda 重要的發展方向，隨著 Enyaq iV 在臺灣的推出，也讓品牌電動化陣容逐漸成形，逐步朝向降低碳排放目標邁進。