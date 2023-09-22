自助餐廳搶客推「終身免費會員」！繳8.8萬吃一輩子 驚人銷量曝
許多餐廳業者為了業績，會推出各種五花八門的促銷活動，而近日大陸就有一間自助餐廳的促銷手法引起網友熱議，該店宣傳單上顯示，只要消費者一次性儲值2萬元人民幣（約新台幣8.8萬元）就可成為終身免費會員，終身在該店免費用餐，但活動推出1年多時間，卻毫無顧客願意充值，引來網友連番吐槽：「充了錢後你跑了怎麼辦？終身追討？」
記者賴禹妡／綜合報導
近日微博瘋傳一張宣傳單，大陸廣西貴港一間自助餐廳宣稱，只要一次繳交2萬元人民幣，就能終身在該店免費用餐，引起網友廣大熱議。只見宣傳單上表示，自助餐廳推出4種會員身分，分別為一般會員、黃金會員、鑽石會員及終身免費會員，只要消費者一次性儲值2萬元就可成為終身免費會員，終身在該店免費用餐，其他會員則依等級享有不同折扣。
宣傳單上指出，終身免費會員請親朋好友來餐廳用餐，每位只酌收15元人民幣（約新台幣64元），無論是大人、小孩都能使用優惠，只要會員本人到餐廳報上電話號碼即可。而該店成立於2022年7月，有人質疑若是餐廳突然倒閉怎麼辦？對此，老闆霸氣直言：「關店是會退費的，消費了多少，剩下的就退還，這個是光明正大的。」
不過，當地記者實際到現場採訪，餐廳員工表示，雖然宣傳單內容全部屬實，但活動已經推出1年多時間卻乏人問津，也沒有顧客願意充值2萬元成為終身免費會員，僅有少數人充值過其他會員，就連老闆對於結果都感到相當意外。消息曝光後，不少網友忍不住吐槽，「充了錢後你跑了怎麼辦？終身追討？」、「這不是非法集資嗎？」、「店家想當百年老店」。