▲她才25歲！　每每如廁「痔瘡」滑出好惱人！

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痔瘡好發族群 長期便祕者、作息不正常奇美醫療財團法人奇美醫院大腸直腸外科醫師黃亘毅說明，痔瘡是很常見的疾病，好發族群包括懷孕婦女、肥胖一族、缺乏運動、長時間久坐、久站的公車或計程車司機及負重的搬運工，水分和纖維攝取不足導致長期便祕者，作息不正常、喜好刺激性食物和大腸激躁症者。
痔瘡可分為內痔及外痔，內痔因有腸黏膜成分，較易出血、脫垂；而外痔則有皮膚成分，較常出現癢、腫、痛、發炎等症狀。痔瘡雖然常見但並非可輕視，若處理不當恐造成生活品質降低。
微創雷射痔瘡消融術 傷口小疼痛少、恢復快黃亘毅解釋，傳統痔瘡切除手術常造成病人巨大的疼痛，術後排便的撕裂感更令人難以忍受。不同於傳統手術，微創雷射痔瘡消融術(LHP)的做法是在肛門旁開一道小傷口，使用雷射光纖，插入痔瘡組織內進行激光治療，透過激光將痔瘡細胞內的水分蒸發，進而凝固和收縮痔瘡組織，減小其體積並停止血液供應，從而幫助止血和縮小痔瘡，術後僅有針孔大小約0.2公分的傷口、疼痛感低、手術時間短、癒合快、出血量小且通常無需住院，不會影響日常生活，而且可緩解痔瘡長期以來的不適。
痔瘡術後雖復發率低 仍需維持良好生活習慣黃亘毅表示，痔瘡需要視整體情況評估，術前應與醫師充分討論，找出最適合的處理方式。此外，也提醒民眾，儘管做完手術後痔瘡復發率低，但保養至關重要，仍要維持好的生活習慣，攝取足夠的水分和纖維質，多運動，養成良好排便習慣，避免刺激性食物及過度清潔和用力擦拭肛門，才能提高治療成效，徹底解決痔瘡的煩惱。
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59338
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