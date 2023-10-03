老闆員工全是LGBTQ！《折翼姊妹》為天主教造神像卻不被認同
由義大利裔台灣籍製片陳璽文製作、菲律賓裔美國籍潘宇綱執導紀錄片《折翼姊妹》，近日在桃園電影節舉行台灣首映；本片描述：座落於馬尼拉的天主教雕像工廠中，LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的老闆與員工們，雖然不被天主教認同，卻仍忍受髒亂環境，替國際市場生產神像。
記者黃雅琪／綜合報導
導演潘宇綱原先想拍攝一部劇情片，卻在勘景時意外發現這座「同志桃花源」，老闆和員工全都是LGBTQ，潘宇綱直呼：「他們的故事太豐富了，比編的劇本還精采！」於是決定直接取材，費時6年拍攝完成這部紀錄電影。
由於《折翼姊妹》的「神創造了他們、他們也創造了神」命題太有趣，導演潘宇綱以視訊現身首映映後互動，引發觀眾熱烈提問，不僅探詢電影之於宗教與性向的命題，也關心這群LGBTQ老闆及員工在疫情後的近況。
電影《折翼姊妹》劇情描述：在一座馬尼拉天主教雕像工廠中，所有員工、甚至包括老闆，全都是LGBTQ族群的社會邊緣人。他們每天窩在簡陋並受汙染的環境裡，為菲律賓、甚至國際市場生產天主教雕像來維持溫飽。諷刺的是，向來不被天主教認同的他們，竟在這裡成了「造物主」，儘管身分不被教堂認同，但他們每個星期天都會去做禮拜。