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老闆員工全是LGBTQ！《折翼姊妹》為天主教造神像卻不被認同

▲電影《折翼姊妹》講述位於馬尼拉的天主教雕像工廠中，老闆員工全是LGBTQ，辛苦造神像卻不被宗教認同。（圖／海鵬）
▲電影《折翼姊妹》講述位於馬尼拉的天主教雕像工廠中，老闆員工全是LGBTQ，辛苦造神像卻不被宗教認同。（圖／海鵬）

記者黃雅琪／綜合報導

由義大利裔台灣籍製片陳璽文製作、菲律賓裔美國籍潘宇綱執導紀錄片《折翼姊妹》，近日在桃園電影節舉行台灣首映；本片描述：座落於馬尼拉的天主教雕像工廠中，LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）的老闆與員工們，雖然不被天主教認同，卻仍忍受髒亂環境，替國際市場生產神像。

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導演潘宇綱原先想拍攝一部劇情片，卻在勘景時意外發現這座「同志桃花源」，老闆和員工全都是LGBTQ，潘宇綱直呼：「他們的故事太豐富了，比編的劇本還精采！」於是決定直接取材，費時6年拍攝完成這部紀錄電影。

▲電影《折翼姊妹》描述一群LGBTQ，正埋首馬尼拉天主教雕像工廠生產神像的人生故事。（圖／海鵬）
▲電影《折翼姊妹》描述一群LGBTQ，正埋首馬尼拉天主教雕像工廠生產神像的人生故事。（圖／海鵬）
由於《折翼姊妹》的「神創造了他們、他們也創造了神」命題太有趣，導演潘宇綱以視訊現身首映映後互動，引發觀眾熱烈提問，不僅探詢電影之於宗教與性向的命題，也關心這群LGBTQ老闆及員工在疫情後的近況。

▲電影《折翼姊妹》台灣首映，《神人之家》紀錄片導演盧盈良（右）也前來力挺欣賞。（圖／海鵬）
▲電影《折翼姊妹》台灣首映，《神人之家》紀錄片導演盧盈良（右）也前來力挺欣賞。（圖／海鵬）
電影《折翼姊妹》劇情描述：在一座馬尼拉天主教雕像工廠中，所有員工、甚至包括老闆，全都是LGBTQ族群的社會邊緣人。他們每天窩在簡陋並受汙染的環境裡，為菲律賓、甚至國際市場生產天主教雕像來維持溫飽。諷刺的是，向來不被天主教認同的他們，竟在這裡成了「造物主」，儘管身分不被教堂認同，但他們每個星期天都會去做禮拜。

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