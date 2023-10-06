▲汎德永業推 MINI 敞篷 30 週年紀念版

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精心配置的Caribbean Aqua加勒比海藍色調的車體外觀，完美體現海的氣息；仿古的白色車身腰線於車側延伸，猶如在蔚藍的海洋中注入浪花點綴，呈現優雅自在的對比。17吋Roulette Spoke雙色輪圈，行進間彷彿跳動的海浪，呼應著敞篷專屬極致暢快的駕馭體驗。而Seaside Edition專屬的3D列印鑰匙外蓋更以藍色調圖形波紋設計，正面凸顯30週年紀念徽飾、兩側則以SEASIDE與30 YEARS字樣交織，完美呈現自由與海的躍動氛圍，細膩的巧思彰顯了Seaside Edition的獨特身分。
近看Seaside Edition外觀，精湛的細節與設計巧思更為亮眼。別緻的30週年紀念徽飾，於外點綴於車輛前保險桿、車側方向燈飾板、專屬懸浮定軸輪蓋圈上；於內則置於絲絨腳踏墊上，讓車身與車室空間充滿夏日海洋氛圍。入座後，內裝飾板上的30 Years of Convertible低調詮釋Seaside Edition重要意義；Seaside Edition專屬的文字設計呈現出率性自在的氛圍，呈現在車側方向燈飾板上、迎賓門檻、Nappa真皮跑車方向盤與車尾上，為此特仕版增添獨特迷人標誌。
MINI一直以來創新奪目的設計在MINI Seaside Edition中完美展現，為旅程注入搶眼魅力與對未來的無限想像。敞開頂篷，享受陽光灑落、微風輕拂、伸手可及的藍天與與注目的眼光一路隨行。駕馭MINI Convertible 30週年紀念版Seaside Edition，吸睛亮眼的設計語彙，向MINI Convertible獨特的風格和與生俱來的自由靈魂致敬 !
全新限量MINI SEASIDE EDITION建議售價
MINI Cooper S Convertible Seaside Edition : 213萬
車型
排氣量
最大馬力
最大扭力/轉速
時速0-100 加速
c.c
(hp / rpm)
(Nm / rpm)
(秒)
MINI Cooper S Convertible
Seaside Edition
1998
178/4750-6500
280/1350-4200
6.9