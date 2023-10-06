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汎德永業推 MINI 敞篷 30 週年紀念版

▲汎德永業推 MINI 敞篷 30 週年紀念版
▲汎德永業推 MINI 敞篷 30 週年紀念版

2GameSome - 有車賞

MINI Seaside Edition全球限量供應，MINI總代理汎德特向原廠爭取引進5台配額，全數為MINI Cooper S Convertible車型，為開篷體驗增添動感熱血！10月12日中午12點將開放線上搶購，以線上刷卡方式支付10萬元預付訂金，即可享有限量MINI Seaside Edition優先保留席次。歡迎MINI Fans鎖定MINI Taiwan Facebook粉絲專頁獲取第一手線上預訂資訊！

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海浪輕拍著沙灘、微風拂著臉頰、無盡的地平線盡收眼底，大海體現著無畏的自由與無限的可能。MINI Convertible 30週年之際，MINI原廠設計團隊推出受海岸啟發靈感的MINI Seaside Edition，風格獨具的設計語彙，滿足所有敞篷車愛好者對自由的嚮往。

精心配置的Caribbean Aqua加勒比海藍色調的車體外觀，完美體現海的氣息；仿古的白色車身腰線於車側延伸，猶如在蔚藍的海洋中注入浪花點綴，呈現優雅自在的對比。17吋Roulette Spoke雙色輪圈，行進間彷彿跳動的海浪，呼應著敞篷專屬極致暢快的駕馭體驗。而Seaside Edition專屬的3D列印鑰匙外蓋更以藍色調圖形波紋設計，正面凸顯30週年紀念徽飾、兩側則以SEASIDE與30 YEARS字樣交織，完美呈現自由與海的躍動氛圍，細膩的巧思彰顯了Seaside Edition的獨特身分。

近看Seaside Edition外觀，精湛的細節與設計巧思更為亮眼。別緻的30週年紀念徽飾，於外點綴於車輛前保險桿、車側方向燈飾板、專屬懸浮定軸輪蓋圈上；於內則置於絲絨腳踏墊上，讓車身與車室空間充滿夏日海洋氛圍。入座後，內裝飾板上的30 Years of Convertible低調詮釋Seaside Edition重要意義；Seaside Edition專屬的文字設計呈現出率性自在的氛圍，呈現在車側方向燈飾板上、迎賓門檻、Nappa真皮跑車方向盤與車尾上，為此特仕版增添獨特迷人標誌。

MINI一直以來創新奪目的設計在MINI Seaside Edition中完美展現，為旅程注入搶眼魅力與對未來的無限想像。敞開頂篷，享受陽光灑落、微風輕拂、伸手可及的藍天與與注目的眼光一路隨行。駕馭MINI Convertible 30週年紀念版Seaside Edition，吸睛亮眼的設計語彙，向MINI Convertible獨特的風格和與生俱來的自由靈魂致敬 !

全新限量MINI SEASIDE EDITION建議售價

MINI Cooper S Convertible Seaside Edition : 213萬

車型

排氣量

最大馬力

最大扭力/轉速

時速0-100 加速

c.c

(hp / rpm)

(Nm / rpm)

(秒)                

MINI Cooper S Convertible

Seaside Edition

1998

178/4750-6500

280/1350-4200

6.9

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