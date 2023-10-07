▲攝護腺癌遠端轉移最佳偵測工具是何者？如何應用？　醫師依研究資料解析

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Ga-68-PSMA-11 PET偵測率高 使用經驗多、研究完整根據Hope等學者進行的統合分析，作為初診斷分期，Ga-68-PSMA-11 PET的敏感性及特異性分別為74%及96%，當PSA＞2 ng/mL時，偵測率高達94%，而在PSA＜2 ng/mL的狀況下，仍有67%的病人能藉由Ga-68-PSMA-11 PET檢查偵測到復發或轉移病灶。
一篇由Hofman等學者針對302位高風險攝護腺癌病人在手術前進行Ga-68-PSMA-11 PET檢查的前瞻性、隨機分配的多中心研究發現，PSMA PET-CT檢查較傳統的影像學檢查有更高的正確度（92% vs. 65%；p＜0·0001），無論是針對骨盆腔淋巴結或是遠端轉移的偵測能力都顯著優於傳統的CT、MRI或骨骼掃描。
2022年由Monica Abghari-Gerst等學者針對2005位經初步治癒性治療後PSA上升的病人進行的一篇大型的研究再次確認，PSA＞2ng/mL時，Ga-68-PSMA-11 PET偵測率即可超越90%，在0.5－2 ng/mL的情況下，可有超過70%的偵測率。
黃玉儀醫師表示，目前Ga-68-PSMA-11 PET是使用經驗最多，研究成果最完整的攝護腺癌診療用正子掃描。
F-18-PSMA-1007 PET影像品質、偵測優秀 但使用有2限制除了以放射性正子同位素Ga-68標記的PSMA-11外，陸續開始有了以正子同位素F-18標記的PSMA製劑。黃玉儀醫師提到，F-18同位素的優點是半衰期較長，藥物效力可維持較久，適合異地製作運輸，並且可使用較足量的藥劑，造影品質更佳，但是藥物分布特性與Ga-68標記的PSMA-11會稍有不同。
黃玉儀醫師表示，研究資料較多的有2種藥物，F-18-DCFPyL以及F-18-PSMA-1007，F-18-DCFPyL的藥物分布特性與Ga-68-PSMA-11較為接近，然而目前台灣尚無法取得，而F-18-1007是在歐洲藥典正式收錄的F-18標記的PSMA製劑，台灣已有幾家正子中心具備製藥能力，也是台灣攝護腺癌病人的檢查選項之一
由於在尿液中的代謝量極低，因此F-18-PSMA-1007 PET有相當優異的影像品質以及偵測率，黃玉儀醫師提到，PSA＞1ng/mL時，即可有超過90%的機會發現復發病灶，在0.5－1ng/mL的情況下，可有超過70%的偵測率，是攝護腺癌病人懷疑復發時非常好的檢查選項。
不過，黃玉儀醫師指出，F-18-PSMA-1007 PET有2個主要的限制，第1是肝臟的代謝量高，因此可能更不容易偵測到肝臟的轉移病灶；第2是偏高的假陽性率，主要發生於骨骼以及神經節的部位。
2種PET檢查如何應用於攝護腺癌？ 醫師這樣說Rauscher等學者進行的1項比較性研究發現，102位懷疑攝護腺癌復發的病人同時接受F-18-PSMA-1007 及Ga-68-PSMA-11二種PET檢查，F-18-PSMA-1007 PET發現的369個病灶中僅有124處確實是攝護腺癌的轉移病灶，假陽性的病灶數量幾乎是真實病灶數量的兩倍。
然而同樣這些病人進行Ga-68-PSMA-11檢查，則是發現178個病灶，其中126處確實是攝護腺癌的轉移病灶。黃玉儀醫師認為，F-18-PSMA-1007 PET可用於懷疑復發的偵測，但較不建議使用在攝護腺癌初診斷高風險分期時使用，因為過於常見的骨骼假陽性病灶可能會剝奪了病人接受積極治癒性治療的機會。
資料來源：【和信醫訊vol.39】PSMA正子掃描(PET)於攝護腺癌的應用（https://www.kfsyscc.org/m/archives/16977）
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59325
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