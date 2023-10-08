▲長輩一直說「我老了沒用」　子女該怎麼回應？諮商心理師解答

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為什麼長者會說這些話？ 諮商心理師分析2可能長者會說出這些語言的內在原因，黃立雯諮商心理師認為可能有以下2原因：
- 身體的老化超出控制範圍：
年輕時可以輕易做到的事情，年長時卻須仰賴他人照顧，這對長者而言是很傷自尊的，有許多長者會胡亂買藥吃，不想面對老化的事實，也擔憂自己身體狀況給子女添麻煩，但傳統世代下的長者往往很難真實的坦露內在感受，反而會以自怨自艾的語言來包裝自己的擔憂及抗拒。
- 對死亡的恐懼：
子女該如何回應？ 思考自身感受、改變自己語言黃立雯諮商心理師表示，面對長者的這些語言表達，家人可以試著去傾聽長者感受，陪伴長者去創造或尋找自己的價值，和長者談疾病的後續醫療、死亡及身後事的舉辦，讓長者對於未來有較為明確的規劃，亦能減少長者對未來未知的焦慮與不安。
不過，黃立雯諮商心理師提醒，更重要的是，安撫自己的內在，盡量不要被長者的語言而影響自己的情緒，才能平靜溫和的面對長者。
當長者又說出「我沒用啦」、「活著沒意思啦」時，黃立雯諮商心理師表示，可以思考一下自己的內在感受和想法，家家有本難念的經，家庭互動也非一朝一夕形成，試著先改變自己語言。
黃立雯諮商心理師提到，像是「你很擔心你老阿沒落用啊厚」，以核對長者的意思；「恁有什麼煩惱ㄟ代誌？」，作為詢問關心；「我們來去外面散步，好無？」用以轉移注意力，試著去陪伴長者，或許有時候是因為孤單又無人理解，所以想找人說說話卻又不善表達。
不過，黃立雯諮商心理師也提醒，當長者出現鬱鬱寡歡、對原本持續喜歡的事物失去興趣、常有身體疼痛，但就醫也沒好轉，甚至影響了睡眠、飲食、人際關係等其他生活功能，應尋求身心科醫師、心理諮商等專業協助。
資料來源：臺北市衛生局社區心理衛生中心－與憂鬱長者的溝通之道
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59412
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