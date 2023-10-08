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長輩一直說「我老了沒用」　子女該怎麼回應？諮商心理師解答

▲長輩一直說「我老了沒用」　子女該怎麼回應？諮商心理師解答
▲長輩一直說「我老了沒用」　子女該怎麼回應？諮商心理師解答

健康醫療網

【健康醫療網／記者吳儀文報導】「我老阿，沒落用啊啦」、「活著沒意思啦」這些語言傳遞出自怨自艾、無力、無法改變的感受。每當長者說出這些話語時，往往讓子女、進入家庭協助的居服員等感到無所適從、不知該如何回應。

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有時候甚至會將這些無力和憂鬱感染他人，讓身邊的人對於長者的憂鬱發言不是轉移話題就是指責反駁，因為這些語言，也讓身邊的人難以承接。身邊親友該如何面對長者的這些語言表達？台灣師範大學社區諮商中心心理諮商所諮商心理師黃立雯解答。

為什麼長者會說這些話？　諮商心理師分析2可能

長者會說出這些語言的內在原因，黃立雯諮商心理師認為可能有以下2原因：

  1. 身體的老化超出控制範圍：
隨著年齡漸長，身體機能衰退、健忘、腿腳無力等是老化的必經過程，而身體功能的下降也與疾病有關，如失智症、白內障、帕金森症、高血壓、糖尿病、腎臟疾病等都會影響長者的生活，即便罹病後持續治療卻無太大改善，也可能漸漸失去自主能力需要他人協助。

年輕時可以輕易做到的事情，年長時卻須仰賴他人照顧，這對長者而言是很傷自尊的，有許多長者會胡亂買藥吃，不想面對老化的事實，也擔憂自己身體狀況給子女添麻煩，但傳統世代下的長者往往很難真實的坦露內在感受，反而會以自怨自艾的語言來包裝自己的擔憂及抗拒。

  1. 對死亡的恐懼：
當長者身體衰老、隨著年齡漸長，朋友們漸漸離去，對未知的恐懼也會浮上心頭，擔心配偶的死亡、子女的生活、痛苦的死去等，或許正是不知道該如何面對總有一天到來的死亡，才會有那麼多的無力與絕望。

子女該如何回應？　思考自身感受、改變自己語言

黃立雯諮商心理師表示，面對長者的這些語言表達，家人可以試著去傾聽長者感受，陪伴長者去創造或尋找自己的價值，和長者談疾病的後續醫療、死亡及身後事的舉辦，讓長者對於未來有較為明確的規劃，亦能減少長者對未來未知的焦慮與不安。

不過，黃立雯諮商心理師提醒，更重要的是，安撫自己的內在，盡量不要被長者的語言而影響自己的情緒，才能平靜溫和的面對長者。

當長者又說出「我沒用啦」、「活著沒意思啦」時，黃立雯諮商心理師表示，可以思考一下自己的內在感受和想法，家家有本難念的經，家庭互動也非一朝一夕形成，試著先改變自己語言。

黃立雯諮商心理師提到，像是「你很擔心你老阿沒落用啊厚」，以核對長者的意思；「恁有什麼煩惱ㄟ代誌？」，作為詢問關心；「我們來去外面散步，好無？」用以轉移注意力，試著去陪伴長者，或許有時候是因為孤單又無人理解，所以想找人說說話卻又不善表達。

不過，黃立雯諮商心理師也提醒，當長者出現鬱鬱寡歡、對原本持續喜歡的事物失去興趣、常有身體疼痛，但就醫也沒好轉，甚至影響了睡眠、飲食、人際關係等其他生活功能，應尋求身心科醫師、心理諮商等專業協助。

資料來源：臺北市衛生局社區心理衛生中心－與憂鬱長者的溝通之道



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=59412

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