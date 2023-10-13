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增進個人專屬品味 Citroën C5 X Hypnos 登場

▲增進個人專屬品味 Citroën C5 X Hypnos 登場
▲增進個人專屬品味 Citroën C5 X Hypnos 登場

7Car 小七車觀點

Citroën 近日於法國市場宣布推出 C5 X Hypnos 特仕車型，外觀上具有專屬的車色及套件，法國售價建議售價為 56,650 歐元起 (折合新台幣約 192.1 萬)，預計 12 月開始交車。

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Citroën C5 X Hypnos 特仕車型於法國當地亮相。
Citroën C5 X 為一款 D-Segment 的車款，首度於 2021 年亮相。外觀上承襲 2016 年發表的 C-Xperience concept 概念車款，車頭燈組採用了 V 形的設計元素，而車尾則結合了 Fastback 般的流線造型，再搭配車身周圍的黑色防刮材質，呈現出有別於一般傳統旅行車以及 SUV 的動感姿態。尺碼部分，其車長為 4,805mm、車寬為 1,865mm，高度為 1,485mm，軸距達 2,785mm。

而這次新推出的 Hypnos 特仕車型則提供全新的 Bleu Eclipse 藍色烤漆塗裝，官方表示在不同光線照射之下會呈現不同的色彩差異，同時在前葉子板和車門等處均換上紅色的飾條點綴。輪圈方面選用 19 吋 Aero X 鋁圈，並搭配黑色烤漆五里。而除了上述藍色塗裝之外，原廠還額外提供 Gris Platinium 灰色烤漆供車主選擇（750 歐元）。

進入車內，Hypnos 特仕車型選用米淺色皮革材質鋪陳，座椅頭枕和肩頸的部位則是 Alcantara 材質，而座椅側邊還擁有紅色 Hypnos 專屬標籤。中控台方面則選用木紋材質搭配金屬飾條。配備部分自然搭載了全數位的儀表板、電子排檔以及 12 吋多媒體觸控螢幕、環艙氣氛燈、HUD 抬頭顯示器等現代科技配備。

動力系統方面，採用 1.6L 插電式油電混合動力，最大綜效輸出為 225hp，並擁有 50 公里的純電續航里程，EV 模式最高時速可達 135km/h。底盤方面也搭載Citroën 引以為傲的 Advanced Comfort 液壓式主動懸吊，帶來更上層的乘車體驗。

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AI倪珍報新聞