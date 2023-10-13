▲身價暴漲 第二代 Toyota C-HR 法國上市

我是廣告 請繼續往下閱讀
第二代 Toyota C-HR 於法國市場推出，整體產品定位價值更高。第二代 C-HR 仍訴求跑車化的質感，不過整體車身風格更主打運動時尚感，尺碼也更加的緊湊，其車身長為 4,360mm、寬 1,830mm、高 1,558mm (或 1,564mm)，軸距則有 2,640mm 的表現。
外型上採用與Prius 相似的全新家族式設計語言，全新的 ㄈ 字前大燈配合前保桿的線條帶來更強勁的立體視覺感受，同時取消了傳統的水箱護罩設計，將氣壩整合於車頭正中央，搭配內部蜂巢狀的設計營造出強烈的運動感受。車身側面同樣透過銳利的線條構成，C 柱輪廓相當流線，而車身更採用雙色進一步提升辨識度，車門把手則採用整合於車門的隱藏設計，並搭載 20 吋輪圈。車尾由三道導光條構成的貫穿式尾燈組，辨識度極高，而廠徽名稱及車名也都嵌入於正中央，透過底部的燈組強調本車的身分。
車內方面中控台上方搭載雙 12.3 吋液晶螢幕，三幅式方向盤採用真皮包覆，GR Sport 車型還擁有 GR 徽飾點綴。其餘配備還包含了電子排擋桿、電子手煞車、HUD 抬頭顯示器、JBL 高級音響、64 色氣氛燈和全景天窗等等，整體質感相較舊款更為精緻高級。
動力方面，第二代 C-HR 提供 1.8L 混合油電、2.0L 混合油電以及 2.0L 插電式油電三款選擇。其中 PHEV 插電混合動力車型將搭載 2.0L 引擎搭配電動馬達的組合，綜效輸出可達 223 匹最大馬力，不過僅有前驅版本可選，0-100km/h 加速表現為 7.4秒，電池容量 13.6kWh，純電續航里程可達 66km。1.8L 以及 2.0L 混合油電，前者綜效輸出為 140 匹，0-100km/h 加速 9.9 秒，後者有 198匹綜效輸出，前驅車型 0-100km/h加速為 8.1 秒，四驅車型則為 7.9 秒。