▲Hyundai Tucson L Turbo Hybrid No.003 ---- 1,000 公里首次回廠保養花多少？

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本次保養安排在 Hyundai 內湖廠進行，在 1,000 公里定期保養部分，需更換的零件為引擎機油及機油濾清器，其中機油採用 0W-20 的全合成式，單瓶為 1 公升，每瓶單價為新台幣 590 元，總交換量為 5 公升，使用 5 瓶共計花費新台幣 2,950 元，至於機油濾清器單價為新台幣 300 元，而圖片中雖有列出 1 千公里定期保養的工資為新台幣 825 元，但 Hyundai 目前實施前 10,000 公里內免收工資，因此本次保養僅收取零件費用合計新台幣 3,250 元。
而本次回廠定期保養時，適逢中秋假期前後，而 Hyundai 總代理南陽實業正自 9 月 11 日起至 10 月 14 日間舉辦「2023 團圓月 FUN 假趣」秋遊行車安全健檢活動，依此小七哥這台 Tucson L Turbo Hybrid 也順道參與，進行包括煞車系統、輪胎及多項電腦系統等共 10 個項目的檢測，而此活動內容還包括行車安全煞車系統指定零件最高 95 折優惠 (含煞車油管、來令片、煞車圓盤、煞車夾具等)，以及積碳及節氣閥清潔套餐，加上省油養護類化學品優惠等，不過因此車為新車，並未進行前述零件與油水更換。
本週使用情形方面，Tucson L Turbo Hybrid 自前一次於 9 月 14 日加滿 98 無鉛汽油後，完全都在台北市區行駛，有部分路段為高速公路及快速道路，累積行駛 526.6 公里後，於 9 月 29 日再度添加 36.65 公升的 95 無鉛汽油，換算平均油耗數字約為 14.368km/L，以其中型 SUV 的車格在市區為主的行駛路況來說，算是不錯，也距離經濟部能源局公布 NEDC 標準下 18.75km/L 的市區平均油耗數字不會太遠，後續的表現值得持續追蹤。
Tucson L Turbo Hybrid 的第二桶油耗出爐，以完全未離開台北市的 526.6 公里行駛狀態之下，取得 14.368km/L 的油耗成績。
Tucson L Turbo Hybrid 的行車電腦根據小七哥的行車習慣來推算，在滿油 52 公升的狀態下，可行駛里程達到 758 公里。