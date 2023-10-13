▲Toyota Prius PHEV No.018 ---- LTA 車道循跡輔助系統表現如何？

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LTA 車道循跡輔助系統主要是透過位於前擋風玻璃與車內後視鏡間安裝的攝影鏡頭來判斷前方路況。Prius PHEV 所搭載的 LTA 車道循跡輔助系統，涵蓋 LDA 車道偏離警示、車道偏離修正輔助、車輛搖晃警示及車道循跡輔助等，其中 LDA 車道偏離警示功能可在車速 50km/h 以上，且未打方向燈卻向兩側車道線偏離時，在儀錶板上顯示訊息搭配聲音，甚至可震動方向盤來警告駕駛；而車道偏離修正輔助可在前述偏離情況發生時，會在方向盤稍微施加輔助力道，幫助駕駛可把 Prius PHEV 開在車道之內；至於車輛搖晃警示則是在高速行駛時，若偵測到車輛在車道內左右搖擺，會發出警示訊息及聲音來提醒。最後，車道循跡輔助，則是構成 Level 2 輔助駕駛的重點配備。
LDA 車道偏離警示功能支援方向盤震動警示，警示時機也可進行兩段式調整。如需啟動車道循跡輔助，必須先將 ACC 全速域主動式車距維持定速系統打開並進入定速跟車狀態，再按下方向盤右側多功能操作介面右上角的 LTA 開關，使儀錶板中的指示燈號顯示出灰色車道邊線，即代表 LTA 進入待命狀態，而當圖示變為綠色時，則表示 LTA 已開始輔助 Prius PHEV 維持行駛在車道中央。
LTA 開關位於方向盤多功能操作介面右上角，需搭配 ACC 全速域主動式車距維持定速系統使用。作動品質方面，Prius PHEV 所搭載的 LTA 車道循跡輔助系統相較於過去長期測試的 Corolla Cross 可說是有顯著的進步，不僅在標線清楚正常的高快速道路上擁有細膩的車道置中表現，進入隧道或下雨天時也提供駕駛足夠的信心，在長途行駛時確實可有效降低疲勞程度。
Prius PHEV 的 LTA 車道循跡輔助系統相較於過去長期測試的 Corolla Cross 可說是有顯著的進步，維持車道置中的效果細膩良好。當然，無論是 Prius PHEV 或其他車款所提供的 Level 2 駕駛輔助系統，都僅止於「輔助」而已，並無法取代駕駛人來掌控車輛，因此在 Prius PHEV 上，當 ACC 及 LTA 同步運作時，只要將雙手離開方向盤一小段時間，系統便會發出警示，提醒駕駛要儘快抓握方向盤來專心駕駛，而 Prius PHEV 的警示不僅限於完全放開方向盤，即便是輕微抓握並將人為控制大幅降低，系統也會警示，增進輔助駕駛的安全實用性。
Level 2 輔助駕駛僅止於「輔助」，只要忽略操作車輛，Prius PHEV 便會發出警示。本週使用情形方面，小七哥的 Prius PHEV 全車各項機能運作均正常，其油耗自前一次 9/23 添加 34.01 公升的 95 無鉛汽油迄今，因使用距離不長，且可經常充電，因此尚未再加油，後續表現將持續在長期測試單元中向讀者們分享，敬請留意。