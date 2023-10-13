▲Subaru 預告 2023 東京移動車展參展陣容

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Subaru 預告將在 2023 東京移動車展帶來一款 SPORT MOBILITY 純電動概念車。雖然目前關於 SPORT MOBILITY 純電動概念車的資訊並不多，但原廠仍釋出了首波預告照片，暗示該車將具備全新的家族設計風格，兩側的 LED 頭燈採用扁平化設計，中央的廠徽置於前艙蓋上方，並具備發光的效果。另外車側部分則可以看到輪拱處溝槽的設計，且葉子板相當外擴，營造出相當濃厚的跑格氣息。而近年在概念車上常看到的電子後視鏡亦沒有缺席。
至於 Levorg Layback 則是首度於今年 9 月登場，可視為 Levorg 的跨界車型，其定位在 Crosstrek 和 Outback 之間，外觀設計上與 Levorg 最大的變化在於車頭部分，可以看到水箱護罩由一道單肋式的飾條將水箱罩劃分為兩個區域，並換上更加纖細的頭燈組，內部仍保留品牌 C 字造型的 LED 日行燈。最特別的是全車下緣包含輪拱均加入了黑色防刮材質設計，並標準搭配 18 吋輪圈，配胎尺碼為 225/55 R18，離地高度也增加 200mm。Subaru 官方預計將於 10 月中公布日本市場售價，屆時在車展上將會是首度對消費者開放。
至於品牌主力的中型休旅車 Forester 則將會在展場上帶來一系列的特別版車型，透過不同的套件組合提供更具戶外越野的風格，提供消費者或車迷改裝的範本。
Levorg Layback 預計 10 月中公布日本市場價格。