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追求戶外探險 Nissan Hyper Adventure 預告登場

▲追求戶外探險 Nissan Hyper Adventure 預告登場
▲追求戶外探險 Nissan Hyper Adventure 預告登場

7Car 小七車觀點

Nissan 稍早前才公布了 Hyper Urban 概念車的訊息後，近日則又發表了另一款 Hyper Adventure 概念車，同樣將在 2023 東京移動車展上亮相。該車的定位在專注於雪地探險，同樣採用純電力系統驅動。

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Nissan Hyper Adventure 將於 2023 日本移動車展上亮相。
Hyper Adventure 概念車的設計靈感是來自熱愛戶外探險以及環保生活方式所設計的 SUV 車型。無論是週末到山區遠足，還是於偏遠地區進行長達數月的旅行，Nissan Hyper Adventure 的設計初衷都是為了滿足戶外活動消費者的多樣化需求。

其配備了大容量的電池模組，亦可兼作補充能源為小型工具充電，提供露營照明，甚至可為車上配備的電動噴射滑雪板充電。Hyper Adventure 概念車也具備了 V2X 的功能，可向電網 (vehicle-to-grid) 提供電力，或者為家庭 V2H (vehicle-to-home) 及社區供應電力。

外觀設計上，Hyper Adventure 概念車擁有相當前衛的造型，車身採用極地的冰藍色塗裝。車身側面線條相當簡潔，後排車門採用鷗翼式開啟設計，並配有電動伸縮踏板。車尾的輪廓則與 D 柱融為一體，上方還採用 ㄇ 字型的 LED 環形尾燈，整體辨識度相當優異。

進入到車內，Hyper Adventure 概念車中控台選用環艙式的布局，並透過貫穿式的液晶螢幕來鋪陳，前座椅為獨立式的設計，後排座椅則為一體式的結構，並支援 180 度旋轉，可在露營、滑雪或欣賞風景時添增便利性。另外車內也提供戶外休閒設備的收納空間，可放置如帳篷、滑雪板、獨木舟等裝備。

動力方面，Nissan 官方僅表示將搭載 Nissan「e-4orce」全輪驅動系統，不過並未表示實際性能表現。

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