▲加速新能源轉型 DS Automobiles 宣布 2024 年起僅提供電氣化車型

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DS Automobiles 宣布將於 2024 年起僅供應電氣化車型。DS Automobiles 現有販售的車款均已推出電氣化的車型，包含了 DS 3 E-TENSE、DS 4 E-TENSE、DS 7 E-TENSE 以及 DS 9 E - TENSE插電式混合動力，而目前這些新能源車型也佔 DS Automobiles 今年在歐洲市場銷售的 50% 左右。
2024年開始，DS Automobiles 將率先推出純電動 DS 4，接著將推出基於 STLA M 平台打造全新純電動車，其預計搭載 98kWh 電池模組，續航里程有望超過 700 公里。而 DS Automobiles 也正在規劃在義大利 Melfi 工廠投入第二款純電動車的計畫，新車的產品定位將高於現行 DS 7，因此也將會是一款跨界休旅。而 2025 年，DS 7 也將迎來大改款車型，並且將捨棄現有的燃油動力。
STLA Medium 平台是 Stellantis 集團最新開發的純電動平台，該平台採用400V 架構打造而成，專為中高階電動車款所設計，車主可在 27 分鐘內將電池從 20% 充至 80%，充電速率為每分鐘 2.4kWh。尺碼部分可支援 4,300 至 4,900mm 的車長，軸距落在 2,700 至 2,900mm 之間，並能提供前輪驅動或者四輪驅動佈局，動力輸出則可發揮 160kW/218hp 至 285kW/387hp 之間。
Stellantis 集團首度於 2021 年發布電氣化戰略規劃，其中 STLA Medium 平台是集團開發四款純電動車平台之一。Stellantis 集團預計到 2030 年，在歐洲市場所售出的所有乘用車均為純電動車款，並於 2038 年實現碳中和目標。